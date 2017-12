Finanţele au vândut certificate băncilor

Ministerul Finanţelor Publice (MFP) a vândut ieri certificate de trezorerie cu scadenţa la un an în valoare de aproape 900 de milioane de lei, nivel similar cu valoarea programată, la un randament mediu de 6,43% pe an, un nou minim al ultimilor trei ani. Un randament mai redus decât cel din 15 martie a fost acceptat de către MFP în cadrul unei licitaţii din 12 februarie 2007, când Trezoreria a acceptat un randament mediu de 6,05% pe an. Nivelul maxim al randamentului pe care MFP îl va plăti pentru titlurile vândute ieri este de 6,5%, iar cererea pentru certificate din partea băncilor a fost de 2,46 miliarde de lei. Cea mai recetă licitaţie pentru astfel de titluri a fost organizată pe 15 martie, când MFP a vândut certificate de aproape un miliard de lei, nivel similar cu valoarea programată, iar randamentul mediu s-a situat la 6,48%, nivelul minim înregistrat din februarie 2007 până la acea dată. Cea mai recentă licitaţie organizată de către MFP în această lună a avut loc pe 18 martie, când au fost vândute obligaţiuni de stat cu scadenţa la trei ani în valoare de 500 de milioane de lei, nivel similar cu valoarea programată, iar randamentul mediu s-a situat la 6,63% pe an, cu 0,6 puncte sub nivelul de la operaţiunea anterioară pentru această maturitate. Licitaţia de ieri este ultima operaţiune organizată de către MFP în această lună, valoarea totală a titlurilor vândute în cadrul celor cinci licitaţii din martie ridicându-se la 4,098 miliarde de lei.