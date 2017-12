Finanţele au vândut obligaţiuni de 200 milioane lei

Ministerul Finanţelor a vândut ieri obligaţiuni de stat cu scadenţa la cinci ani de 200 milioane de lei, reprezentând două treimi din valoarea programată de 300 de milioane de lei, la un randament mediu de 7% pe an. Cea mai recentă licitaţie în care Finanţele au vândut titluri cu scadenţa la cinci ani a avut loc pe 17 iunie, când statul a împrumutat 284 milioane de lei, la un randament de 6,97% pe an. De atunci, Finanţele au respins în cadrul a două licitaţii toate ofertele băncilor pentru obligaţiuni la această scadenţă. Valoarea programată a operaţiunii de ieri a fost de 300 milioane de lei, iar valoarea totală a cererilor din partea băncilor s-a ridicat la 619 milioane lei. Randamentul maxim acceptat de către Finanţe a fost tot de 7% pe an. Începând cu luna martie, Ministerul Finanţelor a menţinut randamentul la maxim 7%, cu excepţia titlurilor pe termen lung, caz în care s-a împrumutat şi cu 7,1%, însă, în majoritatea situaţiilor, Trezoreria a atras finanţări sub valorile programate în fiecare licitaţie. De la începutul acestui an, Ministerul Finanţelor a împrumutat 30,306 miliarde lei prin vânzarea de titluri de stat.