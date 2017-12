Finanţele nu reuşesc să atragă lichidităţile programate

Ministerul Finanţelor Publice (MFP) a vândut, ieri, certificate de trezorerie cu scadenţa la şase luni de 265,8 milioane de lei, reprezentând o treime din valoarea programată, de 750 milioane lei, la un randament mediu de 6,99% pe an, cel mai ridicat din ultimele cinci luni. Nivelul maxim al randamentului acceptat de către MFP s-a situat la 7% pe an, iar valoarea totală a cererii pentru titluri din partea băncilor comerciale a fost de 1,01 miliarde de lei. Un randament mai ridicat a fost plătit de minister la 15 februarie, când instituţia a vândut certificate la şase luni la 7,33%. Cea mai recentă licitaţie pentru certificate cu scadenţa la şase luni a avut loc pe 14 iunie, când Finanţele au vândut titluri de 343 milioane de lei, la un randament mediu de 6,74% pe an. Emisiunea de titluri de stat reprezintă una din modalităţile prin care Ministerul Finanţelor finanţează deficitul bugetar, care nu trebuie să depăşească ţinta negociată cu FMI pentru acest an, 6,8% din PIB. Suma totală pe care Ministerul Finanţelor a împrumutat-o de la începutul anului prin vânzarea de titluri de stat este de 21,03 miliarde de lei.