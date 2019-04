Finanțele românești, în turneu de promovare

ÎN VIZITĂ România este o ţară sigură pentru investitori, care înregistrează progrese în ceea ce priveşte stabilitatea cadrului instituţional şi consolidarea bugetară, a afirmat ministrul Finanţelor Publice, Eugen Teodorovici, în cadrul întâlnirilor pe care le-a avut în week-end, la Washington, cu reprezentanţii agenţiilor de rating şi cu directorul departamentului pentru Europa al Fondului Monetar Internaţional (FMI), Paul Thomsen. Potrivit unui comunicat al Ministerului Finanțelor Publice (MFP), Teodorovici a subliniat că punctele forte ale României sunt nivelul moderat al datoriei publice şi al datoriei externe, în comparaţie cu majoritatea statelor membre ale Uniunii Europene (UE), şi menţinerea perspectivelor de creştere economică. El a dat asigurări că România îşi va respecta angajamentele asumate cu instituţiile financiare internaţionale de a menţine deficitul sub 3%, şi că măsurile luate în 2019 vor duce atât pentru acest an, cât şi în viitor, la o creştere economică sustenabilă - „Suntem o ţară sigură pentru investitori, cu o economie sustenabilă, cu potenţial de creştere. De asemenea, România înregistrează progrese în ceea ce priveşte stabilitatea cadrului instituţional şi în consolidarea bugetară, plasarea fermă a datoriei publice pe o traiectorie descendentă, precum şi în consolidarea cadrului de guvernanţă“.

AVERTISMENTE Săptămâna trecută, Fondul Monetar Internaţional (FMI) a revizuit în scădere la 3,1% estimările privind evoluţia economiei româneşti în acest an și, în paralel, prognozează o majorare a ratei inflaţiei şi deficitului de cont curent, potrivit celui mai nou raport „World Economic Outlook“. În octombrie 2018, FMI estima că, în acest an, România va înregistra o creştere economică de 3,4%. „Pentru alte economii din regiunea Europei emergente cu ritmuri robuste de creştere în ultimii ani, precum Polonia şi România, creşterea este aşteptată să se modereze până la aproximativ 3% pe termen mediu, ca urmare a diminuării stimulentelor de pe urma fondurilor europene de investiţii şi politicilor favorabile“, se arăta în raportul Fondului. În ceea ce priveşte evoluţia preţurilor de consum în România în acest an, estimările instituţiei financiare internaţionale au fost revizuite în sus pentru 2019, până la o creştere medie anuală de 3,3%, faţă de un avans de 2,7% preconizat în toamnă, urmând să coboare la 3% în 2020. De asemenea, FMI a revizuit în sus estimările privind deficitul de cont curent înregistrat de România în acest an, până la 5,2% din PIB, în condiţiile în care în toamnă se aştepta ca soldul negativ al contului curent să se reducă până la 3,4% din PIB. Pentru 2020, FMI prognozează în cazul României un deficit de cont curent de 4,8% din PIB. În schimb, în ceea ce priveşte evoluţia ratei şomajului în România în acest an, estimările instituţiei financiare internaţionale sunt nemodificate, la 4,8%, urmând ca în 2020 rata şomajului să crească uşor la 4,9%.

DIN TOATE DIRECȚIILE De notat că cele mai noi prognoze ale FMI au fost mai pesimiste decât cele ale Băncii Mondiale, care şi-a îmbunătăţit uşor estimările privind evoluţia economiei româneşti atât în 2019, de la 3,5% cât estima în ianuarie până la 3,6%, cât şi pentru 2020, de la 3,1 până la 3,3%. BM a atras atenţia, însă, că riscurile s-au înmulţit, provenind în special de pe urma unei cereri mai slabe de pe marile pieţe de export şi incertitudinilor cu privire la politica fiscală. În februarie, Comisia Europeană a avertizat şi ea că România se confruntă cu riscuri crescute sub forma deteriorării deficitului de cont curent şi accelerării costurilor cu forţa de muncă; de asemenea, deciziile guvernamentale recente au sporit riscurile în sectorul financiar şi ar putea afecta în mod negativ investiţiile private. Bugetul de stat pentru anul acesta este construit pe un PIB de 1.022 miliarde lei, reprezentând o creştere optimistă, cu 5,5%, faţă de 2018, o inflaţie medie anuală de 2,8% şi un deficit bugetar estimat la la 2,55% din PIB.