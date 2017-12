Fîntîna arteziană de la Gară, reabilitată

Primarul Constanţei, Radu Mazăre, a inaugurat, sîmbătă, în prezenţa a numeroşi constănţeni, fîntîna arteziană din Parcul de la Gară, reabilitată integral şi modernizată de către municipalitate. Realizată de sculptorul Constantin Lucaci, fîntîna, construită în 1971, nu a suportat nicio reparaţie, cu excepţia cîtorva lucrări de întreţinere. „Cînd am început reparaţiile, au fost multe voci care afirmau că nu vom reuşi. Iată că, astăzi, fîntîna funcţionează. Am înlocuit integral sistemul electromecanic cu unul electronic, am schimbat toate motoarele şi pompele. Piscina are trei faze de funcţionare şi aruncă apa la o înălţime de 28 de metri din dispozitivul central. Costul reparaţiei este de 16 miliarde de lei şi fîntîna va rezista fără probleme timp de 20 de ani”, a declarat primarul. Prezent la inaugurare, deputatul PSD de Constanţa, Alexandru Mazăre, a declarat că astfel de obiective ajută la dezvoltarea Constanţei din punctul de vedere turistic. „Proiectele de dezvoltare turistică a Constanţei sînt binecunoscute. Avem nevoie de o şosea de centură, de un port turistic, de orăşelul lacustru, de şoseaua de coastă. Toate aceste proiecte pe care noi le-am prezentat constănţenilor sînt absolut necesare pentru creşterea calităţii actului turistic. Revenind la obiectivul inaugurat astăzi (n.r. – sîmbătă), mă bucur de faptul că municipiul Constanţa începe, încet, încet, să capete titulatura de oraş al fîntînilor arteziene”, a spus deputatul.