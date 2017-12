Poliţiştii constănţeni continuă ancheta în cazul lui Jean Glogoveanu, tatăl din localitatea Credinţa suspectat că şi-ar fi vândut fetiţa în urmă cu şapte ani. Naşul acestuia, care la ora actuală trăieşte în Cipru, spune că acuzaţiile care i-au fost aduse bărbatului sunt false. “Am văzut la televizor cazul, dar nimic din ceea ce susţine acea femeie nu este adevărat. Finul nostru nu ne-a vândut copilul. Sunt naşul de botez al fetiţei şi i-am cununat şi pe părinţii ei. Am luat decizia de a o creşte pe cea mică pentru că ei se confruntau cu mari probleme financiare. Aveau mai mulţi copii şi nu le puteau asigura strictul necesar. Îmi amintesc că atunci când fetiţa avea două sau trei săptămâni, într-o noapte, m-au sunat şi m-au rugat să le cumpăr lapte pentru cea mică, pentru că ei nu aveau cu ce. Am venit la ei acasă şi le-am adus tot ce le trebuia. Ni s-a făcut milă, aşa că am discutat cu ei să o lase pe fetiţă în grija mea şi a soţiei mele. Am vrut să le întindem această mână de ajutor. Nu s-a pus, însă, în niciun moment problema ca eu să le dau vreun ban pentru fetiţă. Este o acuzaţie complet falsă, nici măcar nu o cunosc pe persoana care afirmă aşa ceva. Noi mereu i-am ajutat pe ei cu ce am putut, dar nu s-a pus problema să le dăm bani în schimbul copilului. Când am plecat în Cipru ca să muncim, am luat-o pe fetiţă cu noi, în mod legal, după ce am primit din partea părinţilor o împuternicire”, a declarat, pentru “Telegraf”, Florin P., naşul fetiţei. “Fetiţa este bine, are şapte ani acum, merge la şcoală şi nu îi lipseşte nimic. Muncim ca să-i oferim toate lucrurile de care ar putea avea nevoie. Noi am încercat să-l ajutăm şi pe tatăl ei, aşa că l-am chemat în Cipru, pentru a se angaja undeva. Din păcate, nu a reuşit să se adapteze aici şi s-a întors în ţară. Bani le-am trimis din când în când şi doar sume foarte mici, până în 50 de euro, tot pentru copii. Nu ne-am permis nici noi mai mult. Mereu i-am spus “Jeane, dacă îţi dau ţie bani, rup de la gura fetiţei”, a mai spus bărbatul. Jean Glogoveanu a negat, la rândul lui, încă de la începutul anchetei, acuzaţiile care i-au fost aduse, acesta declarând în faţa poliţiştilor că şi-a lăsat fetiţa în grija naşilor pentru ca fiica sa să aibă parte de un trai mai bun.

VERIFICĂRI Poliţiştii constănţeni continuă să facă verificări, pentru a stabili dacă acuzaţiile care îi sunt aduse lui Jean Glogoveanu au sau nu acoperire. “Aşteptăm ca naşul de botez al fetiţei să se întoarcă din Cipru, pentru a discuta cu el despre această situaţie. Cel mai probabil, el se va întâlni şi cu reprezentanţii Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (n.r - DGASPC)”, a declarat insp. princ. George Caraivan, şeful Secţiei 9 de Poliţie Rurală Chirnogeni. Asistenţii DGASPC Constanţa au mers miercuri la Credinţa, pentru a face o anchetă socială în acest caz. Aceştia au constatat că Jean Glogoveanu şi soţia acestuia mai au în îngrijire cinci copii, dintre care doi nu au fost declaraţi la naştere. “Noi am demarat procedurile pentru înregistrarea tardivă a naşterii celor doi minori care nu au acte. Familia va rămâne sub monitorizarea noastră. Momentan, nu se pune problema ca cei mici să ajungă în grija statului, nu vrem să-i traumatizăm”, a declarat, miercuri, Roxana Onea, purtătorul de cuvânt al DGASPC Constanţa. Cazul a ajuns în atenţia poliţiştilor, după ce verişoara lui Jean Glogoveanu l-a acuzat pe bărbat că şi-ar fi vândut un copil în urmă cu şapte ani.