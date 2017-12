Fir întins la Cupa “Rig“ la crap

Răbdarea de fier şi o momeală inspirată erau în trecut principalele arme ale pescarului. Lucrurile s-au mai schimbat între timp, iar un pescar care se respectă trebuie să bage adânc mâna în buzunar pentru această pasiune. Scule în valoare de zeci de mii de lei, aparatură ultramodernă şi condiţii pe măsură sunt noile arme ale “vânătorilor“ cu lanseta.

În perioada 25-28 august, la Corbu, se desfăşoară a 10-a ediţie a Cupei “Rig“ la crap. Premiile extrem de atractive i-au determinat pe pasionaţii pescuitului să participe în număr mare, chiar dacă taxa de înscriere este de 2.000 de lei pentru echipele de doi concurenţi şi 2.500 de lei pentru echipele de trei concurenţi (doi plus un runner). „Premiile au crescut de la an la an, iar la această ediţie câştigătorul va fi recompensat cu 5.000 euro. Premiul pentru locul 2 este de 3.000 euro, iar locul 3 este răsplătit cu 2.000 euro. În plus, cea mai mare captură va fi răsplătită cu 1.000 de euro. Este o pasiune costisitoare, mai ales că un pescar fără o investiţie de 20.000 lei nu poate spera să câştige concursuri de acest gen. Cupa “Rig“ la crap a devenit deosebit de interesantă la nivel naţional, premiile sunt la fel atractive şi drept dovadă participă campioni naţionali, vicecampioni naţionali şi alţi concurenţi care au la activ prezenţe la concursurile internaţionale. La actuala ediţie participă 17 echipe, iar balta Corbu 3 a fost pregătită pentru concurs, existând crapi până la 20 kg“, a declarat proprietarul bazei de la Corbu, Florin Cârstocea.

CONDIŢII DE LUX. Cunoscută pescarilor constănţeni şi nu numai, baza de la Corbu s-a transformat radical în ultimii cinci ani. Preluate de omul de afaceri Florin Cârstocea, bălţile Corbu 2 (420 hectare), Corbu 3 (18 ha) şi Corbu 4 (12 ha), au fost amenajate la cele mai bune standarde şi populate cu tone de peşte. Balta de la Corbu 3, pe care se şi desfăşoară Cupa “Rig“, dispune de 19 standuri, fiecare cu ponton şi căsuţă cu două paturi. „Când am preluat baza era prăpăd. Am făcut investiţii şi am dotat-o cu tot ceea ce are nevoie un pescar pentru a se simţi cât mai bine. Totul a venit din pasiune, una de care m-am “îmbolnăvit“ în 2004, când am fost cu fratele meu la pescuit şi am prins un crap de 5 kg. Am avut şi capturi mai mari în timp, chiar şi de 22 kg, dar cea mai mare la un concurs a fost de 15 kg“, se mândreşte Florin Cârstocea, nelipsit de la toate cele zece ediţii de până acum ale Cupei “Rig“. De altfel, datorită investiţiilor de la Corbu şi populării masive cu peşte (120 tone puiet în ultimii doi ani la Corbu 2), este foarte posibil ca în toamna anului viitor să se dispute aici Cupa Internaţională la Crap.

LUPTĂ STRÂNSĂ DUPĂ PRIMA ZI. După prima zi de întreceri, lupta pentru primele poziţii este foarte strânsă, între locul 2 şi locul 4 fiind o distanţă de mai puţin de... 4 kg. Clasamentul intermediar este condus de echipa formată din Marius Pop şi Adrian Sodoleanu - cu 43,98 kg, urmată de Valentin Darie şi Remus Costea - cu 39,37 kg, Marian Ionescu şi Laurenţiu Ionescu - cu 37,59 kg. Top 5 este încheiat de echipele Laurenţiu Rogozea - Isvan Balazs - cu 35,69 kg şi Ştefan Fîşie - Claudiu Timofte (runner - Marian) - cu 27,42 kg. Competiţia se va încheia duminică.