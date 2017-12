Fire ţesute de oameni în urmă cu 34.000 de ani, descoperite în Georgia

Fire de in, ţesute de oameni în urmă cu peste 34.000 de ani, au fost descoperite într-o peşteră din Georgia, de o echipă de arheologi şi paleobiologi americani şi georgieni. Firele de in sînt cele mai vechi fibre prelucrate de oamenii preistorici descoperite pînă în prezent. Precedentele datau din urmă cu 28.000 de ani şi amprentele lor au fost găsite în mici vase de argilă dezgropate în situl arheologic Dolni Vestonice din Cehia. Este vorba de in sălbatic, necultivat, care era folosit de oamenii preistorici pentru a obţine diverse ţesături, fire, îmbrăcăminte, frînghii şi coşuri împletite.

Obiectele şi îmbrăcămintea obţinute din aceste fibre au crescut şansele de supravieţuire ale oamenilor preistorici şi capacitatea lor de a se deplasa în condiţii dificile, în regiunea muntoasă în care au fost descoperite. Unele dintre fire erau ţesute, fiind folosite la fabricarea frînghiilor şi a sforii, iar altele erau vopsite. În prezent, firele nu mai sînt vizibile cu ochiul liber, deoarece hainele cusute împreună cu ele s-au dezintegrat cu foarte mult timp în urmă. Arheologii au făcut descoperirea întîmplător, examinînd la microscop eşantioanele de argilă prelevate din diverse zone ale peşterii. Obiectivul iniţial al acestei misiuni ştiinţifice era analiza polenului diverselor specii de arbori, descoperit în grotă, pentru a studia fluctuaţiile de temperatură de-a lungul miilor de ani din trecut, care au influenţat viaţa primilor oameni.