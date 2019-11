Firea se delimitează de impunerea ca vicepreședinți PSD a unor șefi de sindicate

Preşedintele PSD Bucureşti, Gabriela Firea, a anunţat, luni, că se delimitează de „impunerea“intrării în Comitetul Executiv al partidului, fără votul explicit al membrilor, a unor persoane pe motiv că acestea „nu mai conduc partide, ci... sindicate“.Precizările au fost făcute după ce preşedintele PSD, Viorica Dăncilă, a explicat prezenţa la sediul partidului a fostului lider UNPR Gabriel Oprea prin faptul că acesta a devenit vicepreşedinte al partidului, alături de alţi patru lideri de sindicat.„Aşa cum am rămas doar şase în picioare din cei 25 de semnatari ai scrisorii prin care îi solicitam domnului Dragnea să se retragă de la conducerea PSD, pentru că începuse să ne facă foarte mult rău şi, în primul rând, românilor, cu toate pedepsele pe care le-am primit fiecare în parte, aşa şi acum vreau să mă delimitez printre primii în mod public faţă de nesocotirea opiniei majorităţii covârşitoare a românilor şi a colegilor din partid prin impunerea intrării în CEx, fără votul explicit al nostru, a unor persoane, pe motiv că acum nu mai conduc partide ci... sindicate“, a scris Firea, pe pagina sa de Facebook. Ea a adăugat că în cadrul CEx a fost supusă votului colaborarea cu o serie de sindicate, fără să fie citit numele preşedinţilor acelor structuri şi fără să se menţioneze că acele persoane vor deveni automat vicepreşedinţi ai partidului.



„Resping ferm ideea că aş fi ştiut aşa ceva, că aş fi fost de acord! Eram în primul rând la CEx, în campania electorală, când ni s-a cerut votul pentru colaborarea cu câteva sindicate. Propunere votată în unanimitate. Nu s-a citit numele preşedinţilor acelor sindicate - unele de care nu am auzit în viaţa mea, nu s-a precizat că devin automat vicepreşedinţi ai PSD şi ca au drept de vot în BPN şi CEx, ca şi cum ar fi fost votaţi în Congres de către delegaţii din toata ţara“, a explicat Gabriela Firea.



În opinia sa, PSD nu se poate reforma şi nu poate relua legătura cu simpatizanţii săi printr-o "minciună".„Sunt dezamăgită că începem analiza prăbuşirii noastre cu un astfel de gest sfidător. Nu ne putem reforma şi relua legătura cu simpatizanţii noştri printr-o minciună. Aud că şi alte persoane controversate se lipesc acum, în înghesuială şi nebăgare de seamă, de noi. Probabil vor să ne îngroape definitiv! Mă delimitez categoric! PSD nu este partidul pe persoană fizică al nimănui! Doamne, chiar vreţi să ieşim pe uşa din dos a istoriei?“, a încheiat ea.



Viorica Dăncilă a explicat, în duminică seara, că liderii sindicatelor cu care s-au semnat protocoale de colaborare devin vicepreşedinţi cu drept de vot în Comitetul Executiv al PSD. „Noi am făcut protocol de colaborare cu sindicatele, cu CNSLR Frăţia, cu Uniunea Poliţiştilor şi Militarilor, am făcut cu mai multe sindicate, iar, prin aceste protocoale pe care le-am semnat, liderii sindicatelor respective fac parte din Comitetul Executiv Naţional. (...) Toţi liderii de sindicate au funcţie de vicepreşedinte la nivel de Comitet Executiv Naţional. Am făcut cu cinci sindicate, deci avem cinci vicepreşedinţi“, a spus Dăncilă.