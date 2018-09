Firea va fi dezbrăcată şi arătată în toată splendoarea caracterului ei

11:58:34 / 21 Septembrie 2018

Caracteru-i se vede fara a fi dezbracata.

Domnu Presedinte Basescu,si-a schimbat modul de gandire si actiune.Din ,,animalul ala politic''a ajuns un fel de ,,sfantul de la Maglavid'',Acum nu mai salveaza ziaristi din mainile teroristilor,numai creaza ,,axe politice'',pe Putin nu-l mai pisca , pe d-na Udrea cea blonda,sa-i traiasca fetita,nu o mai apreciaza ca fiind cea mai puternica femeie politician si nici numai vrea sa candideze ca cetatean moldovean pentru Parlament. De d-na Macovei pe care o tinea de mana la toate ,,grandioasele adunari'' pentru sustinere ,nu mai zice nici un cuvintel.S-a retras undeva la locul de refacere asigurat de popor si din cand in cand scoate cate o sageata politico-bascalioasa ,incarca arcul paradit de vreme si vremuri si cu ultimile sfortari trage la nimereala poate o vede vreun ,,stirist''sa o puna pe tapet ca o profetie . Cat despre D-na Firea se pare ca in zbuciumul ei politic fara prompter nu-si da seama ca infaptuieste o marsavie pe care mai tarziu o sa aiba grija sa o regrete politic.Marsavia ei este rezultatul unei inventii a mintii prin care refuza sa admita realitatea in schimbul placerii de a continua ipocrizia bataliei politice.