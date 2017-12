Firma care importă morfina acuză statul român!

Ca la noi la nimeni, se potriveşte perfect cu actuala situaţie din Sănătatea românească. Bolnavii sunt lăsaţi în voia sorţii, firmele de medicamente, unele unice, îşi iau lumea în cap şi pleacă din ţară fără să se mai uite înapoi, medicii fug ca dracul de tămâie de sistemul nostru de sănătate care este tot mai împotriva populaţiei, unele spitale mai au puţin şi se „prăbuşesc” peste bolnavi, aparatele medicale cu care se lucrează sunt demne de a fi veritabile piese de muzeu - într-un cuvânt, viaţa bolnavilor din România atârnă de un fir de aţă. Grav este că nimeni nu lasă impresia că acest lucru ar conta.

ESTE NEVOIE CA BOLNAVII SĂ URLE DISPERAŢI CĂ MOR ÎN CHINURI GROAZNICE, ESTE NEVOIE DE O ADEVĂRATĂ TERAPIE CU ŞOCURI ELECTRICE PENTRU CA CINEVA SĂ SE TREZEASCĂ DIN SOMNUL NEPĂSĂRII ŞI AL NESIMŢIRII, INDOLENŢEI, ŞI SĂ ZICĂ CEVA, SĂ IA O DECIZIE

Asta s-a întâmplat şi zilele trecute în ţara noastră. Au fost trase semnalele disperate de alarmă ale bolnavilor de cancer care au rămas fără morfină şi fără unele citostatice. Singurul importator de morfină din România „Mundipharma” a spus stop oricărei colaborări cu ţara noastră, asta după ce oficialii din România au demonstrat nepăsare în relaţia contractuală cu firma. Bolnavii de cancer au urlat atât de tare prin vocea mass-media încât, într-un final, s-au făcut auziţi. Explicaţiile reprezentanţilor Guvernului portocaliu au şocat, au lăsat populaţia perplexă, chiar dacă nu se afla la prima „terapie” cu apă de ploaie de acest gen. Secretarul de stat în Ministerul Sănătăţii, Vasile Cepoi, a declarat că nu s-au aşteptat, vreodată, ca unica firmă care aduce morfina în România să lase bolnavii fără medicamente, aşa că nici nu au prevăzut o rezervă în acest sens. Oficialii au recunoscut că este vorba despre o situaţie majoră, aşa că au decis alocarea sumei de 750.000 de lei pentru opioidele cu efect imediat necesare pacienţilor cu neoplasm. Cu aceşti bani, spun specialiştii, se va putea lua morfina doar pentru o lună, luându-se în calcul un consum mediu. Cepoi a mai spus că firma ar fi spus ceva de o reorganizare, dar în niciun caz că vor fi probleme cu aprovizionarea.

EXPLICAŢIILE FIRMEI Explicaţiile managerului „Mundipharma”, Mihai Bundoi, care au fost făcute unui post TV, arată însă altceva. El susţine că importurile au fost sistate la sfârşitul lui ianuarie din cauza întârzierilor de peste un an pe care le are Casa Naţională de Asigurări de Sănătate (CNAS) şi că primele produse vor ajunge la distribuitori în două-trei zile. „Ăsta este motivul pentru care au fost întârzieri de livrare. Nu se plăteşte de către statul român”, a spus Bundoi. Reprezentantul firmei subliniază că importurile vor fi reluate, în baza unei părţi din datorie achitată în aceste zile. „Am marfă care a fost livrată anul trecut în lunile februarie, martie şi care nu a fost plătită nici acum. Stocurile s-au epuizat la sfârşitul lunii ianuarie. Primul import care intră în România va ajunge la distribuitorii noştri cam în două-trei zile. Acest import o să asigure cam două săptămâni”, a adăugat Bundoi. Chiar dacă preşedintele CNAS, Lucian Duţă, a sărit „ca ars” într-o emisiune TV, când a fost luat la întrebări, spunând că respectivul realizator TV ar ţine partea unor firme de medicamente, un lucru este cât se poate de cert: în ce ţară civilizată din lume o firmă aşteaptă un an plata datoriilor? Decizia firmei a fost una firească, în contextul în care vorbim despre o afacere, căci asta este activitatea sa. Nu firma se face vinovată de faptul că bolnavii de cancer ai României au rămas fără alinarea durerilor insuportabile, ci CNAS care nu a supervizat în niciun fel ceea ce se întâmplă. Mai exact, cei care ştiau că datorează bani de mai bine de un an firmei, adică CNAS. Era cât se poate de evident că, la un moment dat, vor reacţiona în vreun fel, tocmai pentru ca afacerea să nu „moară”.