Firmă de construcţii, amendată cu 60.000 lei de Garda de Mediu Constanța, pentru depozitarea deşeurilor

O firmă de construcţii a fost amendată cu 60.000 de lei de Garda de Mediu, pentru depozitarea neautorizată în zona porţii principale a Portului Constanţa a aproximativ 6.000 tone de deşeuri provenite în urma lucrărilor de decopertare a străzilor şi trotuarelor din municipiu.

In data de 8 mai 2023 s-a finalizat controlul demarat la organizarea de santier din zona Poarta 1 Port Constanta. Comisarii Garzii de Mediu Constanta au constatat ca intr-o incinta imprejmuita cu gard de plasa sunt depozitate deseuri inerte, in gramezi cu inaltimea de 4-6m, pe o suprafata de cca.1000mp. Amplasamentul are destinatia de parcare, aflata in administrarea Primariei Constanta, putand fi utilizata de antreprenor ca organizare de santier pentru depozitarea materialelor de constructii (pavele, cabluri, s.a.) -proiectul „Acces si mobilitate pietonala in zona centrala a Municipiului Constanta”, beneficiar UAT Constanta. Deseurile provin din lucrari de decopertare a strazilor si trotuarelor din municipiu, cantitatea estimata fiind de aprox.6000to. Astfel, in incinta organizarii de santier s-a realizat o depozitare neautorizata de deseuri preponderent inerte, amplasament unde nu exista mijloace proprii de tratare a deseurilor. Firma de constructii nu a luat masuri de gestionare a deseurilor in conditii de protectie a mediului, fiind amendata cu 60.000 lei pentru nerespectarea prevederilor OUG 92/2021 privind regimul deseurilor, a informat Garda de Mediu.

S-au stabilit masuri cu caracter permanent privind respectarea legislatiei de mediu in vigoare pe toata perioada realizarii proiectului, precum si predarea in termen de o saptamana a deseurilor depozitate ilegal in incinta organizarii de santier, pe baza de documente justificative.