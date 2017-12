Firmă de gospodărire comunală, înființată la Pecineaga

11:32:54 / 25 Februarie 2015

Consilierii locali

Ce parere au locuitorii comunei de consilierii pe care i-au votat sa faca bine comunei si care pun bete in roate dezvoltarii? Nu vor sa aprobe un proiect care este platit din fonduri europene, de ce sa aprobe un proiect din care nu pot fura bani, mai bine il resping. Astia sunt oamenii care ne reprezinta in prezent. Aveti grija pe cine votati in viitor.