Firma de transport amendată de Garda de Mediu Constanța, ca urmare a furtului pe calea ferată

Garda de Mediu Constanta a sanctionat societatea de transport marfuri pe calea ferata, urmare a incidentului din data de 6 august.

In jurul orelor 20:20, trenul compus din 36 de vagoane, încărcat cu uree in Portul Constanta, a fost frânat de persoane necunoscute. Au fost actionate vanele de descarcare de la 4 vagoane din care s-au scurs cca. 25 tone uree pe sol, de-a lungul caii ferate, la intersectia cu strada Theodor Sperantia, in zona statiei de epurare Constanța Sud.

Transportatorul, cu sediul in Cluj Napoca, a fost amendat cu 60.000 lei pentru nerespectarea conditiilor din autorizatia de mediu, respectiv neanunțarea incidentului/poluarii accidentale, neluarea masurilor operative de interventie, recuperare a produsului si curatarea zonei afectate de pierderile de ingrasaminte chimice din vagoane.

Garda de Mediu Constanta nu a fost anuntata despre eveniment, fiind realizate verificari dupa aparitia stirii pe un canal de televiziune.