Firma deţinută de soţul lui Nancy Pelosi a primit 100.000 de dolari din fonduri de stat

Preşedintele Camerei Reprezentanţilor, Nancy Pelosi, a transferat, în ultimii zece ani, aproape 100.000 de dolari din fondurile comisiei de acţiune politică pe care o conduce în conturile firmei imobiliare şi de investiţii aparţinînd soţului său, relatează “The Washington Times” în ediţia electronică. Publicaţia americană subliniază că practica alocării de fonduri de stat unui soţ a fost interzisă anul trecut, de Congresul american, printre cei care au votat în favoarea acestei legi fiind şi Nancy Pelosi. Compania Financial Leasing Services Inc. (FLS), al cărei proprietar este Paul F. Pelosi, a primit, în ultimii nouă ani, circa 99.000 de dolari sub formă de subvenţii pentru plata chiriei, a utilităţilor şi altor cheltuieli de la Comisia de Acţiune Politică pentru Viitor (PAC), condusă de preşedintele Camerei Reprezentanţilor. Fondurile s-au înmulţit după ce Paul Pelosi a preluat funcţia de trezorier al comisiei în 2007, FLS urmînd să primească, anul acesta, 48.000 de dolari, de opt ori mai mult decît a primit anual în perioada 2000-2005, cînd comisia a avut un alt trezorier.

Cabinetul preşedintelui Camerei Reprezentanţilor a precizat, săptămîna trecută, că banii au fost livraţi firmei FLS în mod legal, subliniind că aceasta este remuneraţia stabilită la nivelul pieţei pentru serviciile pe care firma respectivă le-a adus PAC. “Este o chestiune problematică”, a declarat Melanie Sloan, directorul executiv al organizaţiei neguvernamentale Cetăţeni pentru Responsabilitate şi Etică în Washington (CREW). “În calitate de preşedinte al Camerei Reprezentanţilor, ea transmite un mesaj greşit. Nu ar trebui să îşi pună membrii familiei pe statul de plată”, a criticat aceasta.