Firme de construcţii angajate de primărie, amendate pentru praf şi vătămarea copacilor

Administratorii a două firme de construcţii care reabilitează infrastructura municipiului Constanţa au fost amendate de Garda de Mediu cu suma totală de 40.000 de lei, pentru că nu au luat măsuri privind limitarea degajărilor de praf în atmosferă şi au provocat vătămări ale arborilor plantaţi pe aliniamentele stradale, au informat, vineri seară, reprezentanţii instituţiei.

Comisarii Garzii Nationale de Mediu Constanta au controlat doua societati de constructii care realizeaza lucrari pentru Primaria Municipiului Constanta, pe bd. Ferdinand si pe sos. Mangaliei, in cadrul proiectelor privind imbunatatirea mobilitatii urbane in Municipiul Constanta.

Pe portiunile de strazi verificate, spatiile de lucru nu erau umectate si maturate, materialele pulverulente fiind antrenate eolian in atmosfera, provocand disconfort in zonele rezidentiale. Firmele de constructii nu au luat masuri tehnice si organizatorice pentru limitarea emisiilor de poluanti in atmosfera, pe timpul derularii lucrarilor.

Totodata, s-a constatat ca prin lucrarile efectuate au fost provocate vatamari ale arborilor plantati pe aliniamentele stradale, fiind sectionate radacinile de la nivelul solului si vatamari ale trunchiurilor copacilor.

Cei doi constructori au fost sanctionati cu amenzi maxime prevazute de Legea 104/2011 privind calitatea aerului inconjurator si de Legea 24/2007 privind administrarea spatiilor verzi. S-au aplicat 4 sanctiuni contraventionale in valoare totala de 40.000 lei.

In urma cu trei saptamani, comisarii au sanctionat o alta firma de constructii pentru degajarile de praf in atmosfera in zona City Park Mall, bd.Al.Lapusneanu, atragand atentia asupra obligatiilor legale ce revin constructorilor cu privire la protectia mediului