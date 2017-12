Firme scoase din piaţă

Numărul firmelor care şi-au suspendat temporar activitatea, din diverse motive, în primele şase luni din acest an, a scăzut cu 47,4%, la 42.417, faţă de perioada ianuarie-iunie 2009, când şi-au întrerupt activitatea 80.646 de companii, arată datele Oficiului Naţional al Registrului Comerţului (ONRC). În cazul judeţului Constanţa au luat această decizie 1.831 de administratori de firme, cu 1.055 mai puţini decât în aceeaşi perioadă a anului trecut. La nivel naţional, cele mai multe companii care şi-au suspendat temporar activitatea în primul semestru se află în Bucureşti - 7.039, urmat de Cluj - 2.058 şi Braşov - 1898. În acelaşi timp, numărul companiilor care au cerut dizolvarea voluntară în primele şase luni din acest an a scăzut cu 54,4%, la 5.041, faţă de perioada similară din 2009, când 11.064 de firme au solicitat dizolvarea. Cele mai multe dizolvări voluntare s-au înregistrat în Bucureşti - 1.165, Constanţa - 448 şi Iaşi - 293. Pe de altă parte, datele ONRC mai arată că numărul societăţilor radiate în primul semestru din 2010 a fost de 118.340, în creştere cu 549% faţă de ianuarie - iunie 2009, când au fost radiate 18.228 de firme. În cazul radierilor voluntare, în judeţul Constanţa au fost înregistrate, până la 30 iunie, 650 de cazuri, faţă de 623 în aceeaşi perioadă a anului trecut. ONRC face precizarea că datele privind societăţile radiate în prima jumătate din acest an cuprind inclusiv un număr total de 98.735 radieri pentru neexercitarea dreptului de opţiune în una din formele prevăzute de OUG 44/2008 (sancţionată cu radierea din registrul comerţului). Totodată, ONRC a mai comunicat că, în primul semestru din acest an, au intrat sub incidenţa Legii 85/2006 privind procedura insolvenţei un număr de 11.221 de firme, cele mai multe fiind din Bucureşti - 1405, Bihor - 657 şi Constanţa - 571.

● ÎNMATRICULĂRI MAI PUŢINE ● Judeţul Constanţa avea, la 30 iunie, peste 34.000 de firme înregistrate în Registrul Comerţului, dintre care 7.405 erau persoane fizice autorizate şi 27.197 societăţi comerciale. De la începutul anului au fost înmatriculate 2.142 de firme, faţă de 2.372 în aceeaşi perioadă a anului trecut. Cele mai multe au fost SRL-urile (1.121), urmate de persoanele fizice autorizate (526) şi întreprinderile independente (443).