Guvernul vrea să eşaloneze obligaţiile fiscale ale companiilor cu probleme financiare, potrivit unui document semnat de premierul Emil Boc. Plata eşalonată ar urma să fie făcută în cel mult cinci ani, cu o dobândă de 7,3% pe an, iar firmele vor trebui să constituie garanţii şi să îşi achite datoriile curente. Astfel, statul speră să aibă resurse certe pentru pensii şi sănătate. Procedura va fi valabilă pentru persoanele juridice şi fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau au profesii liberale. Facilitatea nu va fi aplicată însă pentru obligaţii fiscale de a căror plată depinde acordarea sau menţinerea unei autorizaţii şi nici pentru amenzi de orice fel, care constituie venituri la bugetul de stat. „În maximum 30 de zile de la data acordului de principiu, firmele trebuie să constituie garanţii care să acopere suma eşalonată la plată, dobânzile datorate şi încă un procent de până la 50% din suma respectivă, în funcţie de perioada de eşalonare”, se mai arată în acelaşi document. Se estimează că nivelul dobânzii va fi de 7,3% pe an, în condiţiile în care contribuabilii vor obţine garanţii sub forma scrisorilor bancare. Pentru ratele achitate cu întârziere va fi percepută o penalizare de 10% din rata de eşalonare. Nu în ultimul rând, datoriile pot fi plătite anticipat. „De fiecare dată când s-au acordat înlesniri la plată, încasările la bugetul de stat au crescut”, spun reprezentanţii executivului. Această măsură de sprijin a mediului de afaceri a fost făcută de organizaţiile patronale UGIR-1903 şi CONPIROM.