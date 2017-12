Firmele de curăţenie îşi freacă mâinile de bucurie!

În popor se spune că, înainte de venirea Paştelui, nu doar sufletul trebuie să ţi-l cureţi postind, ci şi casa în care locuieşti trebuie să fie „lună”. De aceea, în această perioadă, aspiratorul, cârpa de praf şi mopul sunt ustensilele folosite „din greu”. Cum deja a început numărătoarea inversă până la venirea Sărbătorii Paştelui, gospodinele au intrat în febra curăţeniei. Ele pot fi deja văzute cocoţate pe pervazele geamurilor pentru a le lustrui bine, perdele sunt şi ele date jos pentru a fi spălate. Şi pocniturile produse de bătătoarele de covoare sunt auzite tot mai des în cartiere. Pentru cei care s-au săturat de tradiţia curăţeniei generale sau efectiv nu au timp, soluţia este una cât se poate de simplă: firmele de curăţenie. Acum este perioada propice în care curg solicitările pentru efectuarea curăţeniei în apartamente. Aproape că nu mai există zile disponibile în care societăţile care au acest obiect de activitate să vină la cei care le solicită serviciile. Doar dacă eşti norocos şi cunoşti pe „cineva” este posibil să mai ai vreo şansă să găseşti profesionişti în curăţenie. În caz contrar, treaba asta „murdară” rămâne tot în sarcina proprietarilor.

ECHIPE DE PROFESIONIŞTI Ca şi anul trecut, constănţenii au răscolit internetul în căutarea profesioniştilor în curăţenie. Au avut şi de unde, pentru că în ultimii ani au fost înfiinţate zeci de firme care şi-au propus să scoată profit de pe urma locuitorilor dornici de serviciile private de curăţenie. Sunt mulţi români care apelează la aceste servicii, dar tot Sărbătorile rămân perioadele care umplu buzunarele specialiştilor. Unul dintre constănţenii care ar apela la serviciile specializate de curăţenie, dacă şi-ar permite din punct de vedere financiar, este şi Mariana Chiru. Ea spune că, în fiecare an, înainte de Sărbători, se împarte între muncă şi curăţenie. Femeia mărturiseşte că are nevoie de mai multe zile pentru a acoperi întregul apartament, iar ideea unei curăţenii generale, într-o singură zi, i se pare un ideal greu de îndeplinit. Pe de altă parte, sunt şi constănţeni care n-au mai prins o zi liberă pentru o programare, din cauză că firmele sunt suprasolicitate. „N-am timp să fac curăţenia de Paşte şi am dat câteva telefoane la firmele de curăţenie, însă n-am avut noroc. Pur şi simplu, erau full de programări”, a spus Oana Barău, una din gospodinele din Constanţa.

ÎNTRE 250 ŞI 700 DE LEI Cât costă curăţenia generală făcută de o firmă specializată? Cele mai multe firme cer, mai întâi, să vadă locuinţa, pentru a identifica... „dezastrul”, iar apoi este decis costul „operaţiunii”! Suma variază şi în funcţie de numărul membrilor echipei, dar şi de orele lucrate. Pe de altă parte, există şi societăţi în domeniu care au un cost standard pentru o curăţenie generală, în funcţie de numărul camerelor într-un apartament. Preţurile pornesc de la 250 de lei şi pot ajunge la 700 de lei. Reprezentanţii firmelor spun că, în serviciul curăţeniei generale intră ştergerea geamurilor, balustradelor, uşilor, tocurilor, întrerupătoarelor, lustrelor, tablourilor, aspiratul covoarelor şi a canapelelor, fotoliilor etc. În plus, echipele specializate de intervenţie tratează cu soluţii protectoare suprafeţele de lemn, sticlă, aluminiu şi inox. De regulă, toate aceste „operaţiuni” durează între cinci şi şase ore, însă specialiştii spun că o curăţenie generală poate dura chiar şi o zi întreagă. Ei recomandă proprietarilor să plece de acasă, pentru a nu-i încurca. Sau, poate, pentru a nu le „fura” secretele? Oricum ar fi, „curăţenia generală de Paşte costă, fie că dau bani la firma de curăţenie, fie că îmi cumpăr eu tot ce am nevoie, oricum dau nişte sume destul de consistente pe produsele de curăţat. Ca să fiu sinceră, anul ăsta am dat în jur de două sute de lei pe tot ce înseamnă curăţenie! Nu mai pun timpul şi efortul meu... Şi încă nu m-am apucat...”, povesteşte Violeta Dramă, o gospodină din Medgidia.