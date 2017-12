Firmele de maxi-taxi își pierd licențele? Iată în ce condiții!

09:04:08 / 01 Noiembrie 2017

Pentru bhmb

Maxi taxi are doar 16 locuri pe scaune, fără locuri in picioare. Asa scrie in talon. Autobuzele au 100 din care 25 pe scaune. Si tot ca idee iti spun ca si autoarele care fac traseu către Mangalia nu au voie să ia calatori in picioare. Dar........