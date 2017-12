Firmele de transport în comun, taxate. Câte amenzi au fost aplicate

11:20:03 / 01 August 2017

Politia locala?

Politistii locali conform legii sunt doar imputerniciti ai primarului si pot constata contraventii in special doar la hclm-uri! Sanctionarea conducatorilor auto de catre politistii locali fara a avea competenta materiala,legea care nu prevede ca agenti constatatori pe imputernicitii primarului,constituie savarsirea infractiunii de abuz in serviciu pt care se depune plangere la parchetul tribunalului! Problema este ca acestia aplica sanctiuni fara a avea acest drept(ex. Codul rutier) iar nimeni nu ia masuri in acest sens! Depuneti plangeri la parchet odata cu contestatia impotriva p.v.!