Firmele mici scapă de calvarul birocratic

DOAR 50 DE CONTURI, ÎN LOC DE 400. Începând cu situaţiile financiare pe 2011, microîntreprinderile pot opta pentru sistemul simplificat de contabilitate, potrivit unui ordin publicat în Monitorul Oficial. „Pot alege sistemul simplificat contribuabilii care au avut o cifră de afaceri mai mică de 35.000 euro, în 2010, şi care deţin active totale de cel mult 35.000 euro. În lei, suma este de 149.968 lei, luând în calcul cursul valabil la finele lui 2010, de 4,2848 lei/euro”, spune consultantul fiscal Adrian Benta. Sistemul simplificat are câteva elemente de noutate, faţă de sistemul clasic: numărul conturilor se reduce semnificativ, de la 400 la 50, iar bilanţurile şi formularele sunt mai puţine şi mult mai uşor de completat. Mai exact, firmele nu vor mai întocmi cinci situaţii financiare, ci doar două - un bilanţ şi un cont simplificat de rezultate. Gestionarea stocurilor şi evaluarea bunurilor intrate în societate se fac după regulile clasice. „Spre exemplu, conturile vechi 211-Terenuri şi 212-Construcţii sunt transpuse într-un singur cont, 210-Imobilizări corporale, iar conturile vechi 411-Clienţi şi 419-Clienţi Creditori sunt unite în 410-Clienţi”, explică Benta. Bilanţul simplificat are doar 24 de rânduri, sub formă de listă, iar contul de profit şi pierdere are numai opt rânduri, pornind de la cifra de afaceri către rezultatul financiar al perioadei în cauză. În plus, formularele nu trebuie însoţite de note explicative, iar depunerea lor se face anual, şi nu semestrial.

AJUTOR PENTRU TINERII CONTABILI. Potrivit estimărilor contabililor, circa 350.000 de firme româneşti îndeplinesc condiţiile necesare pentru a trece la sistemul simplificat de contabilitate, scăpând astfel de birocraţie. De asemenea, noua legislaţie mai prevede şi că absolvenţii cu studii economice superioare, care nu sunt membri ai Corpului Experţilor Contabili (CECCAR), vor putea ţine contabilitatea firmelor. Modificarea a fost agreată de cei de la CECCAR, care spun că „simplificarea sistemului contabil duce la o activitate mai eficientă a contabilului, care are astfel mai mult timp pentru analiza indicatorilor economici ai firmei”. „Noua lege scuteşte firmele de numeroasele prezenţe la organele fiscale teritoriale, pentru depunerea diverselor bilanţuri cerute în prezent. În plus, proaspeţii absolvenţi sunt ajutaţi să practice meseria pentru care s-au pregătit imediat ce termină studiile. În acelaşi timp, ei pot să dea examen pentru a deveni experţi contabili şi să acumuleze experienţă în cei trei ani de stagiatură. Având calitate de experţi contabili, ei vor putea să lucreze apoi şi pentru firme mari”, a declarat recent preşedintele CECCAR Constanţa, Ştefan Mihu.