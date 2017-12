Firmele, tot mai mici și tot mai sărace

Să crești o afacere în România pare un lucru imposibil. Să regresezi? Da, asta se poate și, de fapt, e singurul lucru pe care ți-l permite mediul de afaceri din România. Potrivit unui studiu amplu, realizat de BNR, economia autohtonă este formată din firme de dimensiuni tot mai mici - „În cele mai multe cazuri, o firmă mică rămâne mică. În rest, societățile se micșorează“. Cazurile în care un business crește sunt excepții rare, notează banca centrală. Nu-i de mirare că avem cel mai mic număr de firme la mia de locuitori din UE. Ce-ar fi de făcut pentru ca ceva să se schimbe? Un prim pas extrem de simplu ar fi ca intrarea și ieșirea firmelor din piață să devină mai puțin costisitoare, și ca timp, și ca bani. Până atunci, orice altă soluție este de prisos.

SĂRĂCIE Economia României este formată din firme de dimensiuni tot mai mici, trecerea timpului negarantând creșterea mărimii companiei, potrivit unui studiu amplu publicat de Banca Națională a României (BNR) - „În majoritatea cazurilor, firmele au rămas în clasele de mărime în care s-au născut. În restul cazurilor, ele au regresat. Cazurile în care trecerea timpului conduce la acumulare importantă de active și majorare de salariați sau cifră de afaceri sunt excepții“. Potrivit studiului, tot mai multe firme se înființează având un activ bilanțier sub 1.000 lei - „Societățile care, la start, au active de peste 500 milioane lei au fost rarități în ultimul deceniu. Am găsit șase asemenea entități; la patru dintre ele, statul are o contribuție importantă sau exclusivă. A cincea firmă s-a radiat la un an de la înființare, iar a șasea este o SRL, deținută de un nerezident, cu un capital social de 200 lei“. În acest context, BNR consideră că intrarea și ieșirea firmelor din piață trebuie să fie cât mai puțin costisitoare, ca timp și bani, și că este nevoie ca rata de reînnoire a firmelor din economie să se îmbunătățească - „Deși numărul firmelor active s-a dublat în ultimele două decenii (ajungând în 2014 la peste 600.000), numărul de firme la mia de locuitori în România are cea mai scăzută valoare din UE“.

SHOW ME THE MONEY! Cei de la banca centrală notează că o soluție ce ar permite diminuarea numărului de firme ale căror capitaluri proprii sunt negative sau se află sub limita reglementată ar fi recapitalizarea prin conversie în capitaluri a datoriilor față de acționari și asociați - „Asta ar permite acoperirea a 31% din necesarul de capital la nivelul companiilor nefinanciare cu valori sub limita reglementată (care se ridica, în decembrie 2014, la circa 150 miliarde lei)“. Alte surse? Da, există, spune BNR - „Un prim pas ar fi folosirea amplă a fondurilor europene. O a doua opțiune este prin efortul direct al acționarilor. Autoritățile pot gândi un sistem fiscal care să încurajeze acționarii să-și susțină firma, în special prin capitalizare directă și nu prin credit financiar. A treia opțiune este prin intermediul băncilor. Ele trebuie să-și amelioreze capacitatea de a selecta proiectele viabile din economie, de a-și sfătui clienții cu privire la deciziile financiare optime și de a oferi servicii și produse cât mai potrivite“.