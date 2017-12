Firmele vor să angajeze străini pe care să-i plătească cu salariul mediu. De ce nu pe-ai noştri?

O problematică interesantă a fost adusă în atenţia opiniei publice de către ministrul Muncii, Lia Olguţa Vasilescu. Aceasta susţine că firmele cer deschiderea granițelor pentru muncitorii străini, însă aceștia vor trebui plătiți cu salariul mediu, respectiv cu peste 3.000 de lei pe lună, potrivit unei directive europene, și ar fi mult mai bine ca firmele să angajeze muncitori români, cu ajutorul banilor europeni și al programelor guvernamentale, a declarat, oficialul, luni. „Ajungem la un subiect sensibil pe care mediul de afaceri ni l-a ridicat de foarte multe ori și anume mărirea contingentului de lucrători străini pe teritoriul României. Am avut deja mai multe discuții cu mediul de afaceri, care ne cere să deschidem granițele pentru cei din Republica Moldova sau Ucraina, chiar am auzit de 3.000 de lucrători din Sri Lanka, o firmă mare din vestul României dorește acest lucru. Am primit solicitări inclusiv din partea unor primari din localitățile de pe granița de vest, care ne solicită să deschidem granițele pentru străini. Aș vrea să vă spun unele lucruri care sunt bine de știut: va trebui să-i plătiți cu salariul mediu pe economie, adică nu cu 1.450 de lei, cât este salariul minim, ci cu peste 3.000 de lei, cât este salariul mediu. Este o directivă a UE pentru a proteja forța de muncă internă a UE, directivă la care România nu poate să renunțe și nici nu are de gând să renunțe”, a spus ministrul Muncii, conform Agerpres.

În opinia sa, firmele ar trebui mai întâi să folosească toate instrumentele pe care le au la dispoziție pentru a putea angaja lucrători români. „Nu știu de ce nu ar trebui să beneficiem de celelalte măsuri pe care Guvernul le-a pus la dispoziție, de exemplu programul „Prima chirie”, prin care puteți aduce muncitori din județele cu șomaj ridicat. De ce nu accesăm fonduri europene, cum ar fi cele de ucenicie și stagiu? Suntem deschiși să discutăm orice fel de idee pentru a stimula atragerea românilor înapoi în România”, a subliniat Vasilescu.