Fiscul anunţă lunar suma de TVA de rambursat

Ministerul Finanţelor Publice va anunţa lunar sumele care trebuie să fie rambursate din TVA, iar pentru luna iulie a fixat o valoare a returnărilor de 1,07 miliarde lei, dintre care 728 milioane lei în numerar, a declarat ministrul de resort, Gheorghe Pogea. El a menţionat că, pentru luna iulie, 340 milioane lei din sumă totală pentru rambursările de TVA vor fi compensaţii. „În ianuarie am primit un sold de aproape două miliarde lei care reprezenta TVA neplătit. Dorim ca, într-un interval de maxim 60-90 de zile, tot soldul pe valoarea adăugată pe care statul îl are astăzi de plătit cu firmele să fie lichidat şi, la finele acestei perioade, nimeni în România dintre contribuabilii care trebuie să primească aceste sume să nu le primească întîrziat mai mult de 45 de zile”, a spus Pogea. El a precizat din nou că 80% din plăţile totale vor acoperi datoriile în ordinea vechimii acestora, iar 20% din sumă va fi alocată deconturilor care se apropie de limita termenului legal de 45 zile. „Decontarea lunară efectivă se va realiza automat la trei termene fixe. În 4 ale lunii se va rambursa 20% din totalul sumelor pentru luna respectivă, după care, în 24 şi 29 ale le lunii. Prin excepţie, pentru că discutăm despre prima lună de aplicare, pentru luna iulie, plăţile se vor face în data de 13 iulie, iar celelate date, 24 şi 29, vor rămîne stabilite”, a adăugat ministrul. Cele mai vechi deconturi care trebuie achitate de stat vor fi stabilite printr-un sistem informatic al Direcţiei Generale de Tehnologia Informaţiei din Ministerul Finanţelor, extrase din baza care include toate deciziile de rambursare de la nivel naţional. „În situaţia în care decontarea cu TVA are în vedere compensarea integrală, adică un contribuabil are, ca exemplu, de plătit o sută de unităţi monetare şi statul are de rambursat aceeaşi sumă, compensarea se va face imediat. Deci, compensarea integrală cu alte obligaţii bugetare restante se va realiza imediat, ca să nu producem blocaj”, a explicat Pogea.