Fiscul, băiatul rău care-ţi ia vila şi jeep-ul

22:21:27 / 12 Februarie 2014

Averile ilicite sa fie confiscate

Cei care au peste 100.000 de euro si nu au platit si nici nu platesc taxe la stat si care nu au avut o firma sau un angajat in viata lor si nu pot dovedi acesti banii sub nici o forma trebuie luati in vizor. Sunt foarte multe persone inclusive Politisti, politicieni, doctori si chiar Profesori Universitari care au mult peste 100.000 de euro in venituri ilicite. Daca nu sunt confiscate macare sa fie impozitate cu 16% si tot e ceva. Din cauza asta nu se face nici o lege pentru ca sunt foarte multi politicieni,consilieri locali, deputati, senatori, doctori samd care au dobandit illegal sume mari de bani prin spaga si nu pot dovedi cum DINTR_UN SALARIU DE BUGETAR SI_AU CUMPARAT VILE SI MASINI SCUMPE - INCLUSIV ASTIA DE LA FISC SUNT SIGUR CA SUNT IN ACEASTA SITUATIE. Lasa-ti mici intreprinzatori in pace ca aia isi risca banii munciti in afaceri care de cele mai multe ori dau gres, dar pana dau gres vine garda financiara vine sanepidul vine primaria cu tot felul de taxe si autorizatii si te sufoca. Multumesc.