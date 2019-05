Fiscul cedează. Acceptă Declarația Unică și pe hârtie

22:45:05 / 14 Mai 2019

Constanta

Absurd sa se depuna doar pe online sunt persoane invarsta care au bunuri date in folosinta dar nu stiu sa umble pe calculator si nu vad d c un membru de fam e obligat sasi piarda timpul pe calculator binenteles daca are ca nu e un bun oferit de stat si o obligatie sal deti pentru a completa fofmularul unic . ok sa facut surpriza nu functioneaza si intro luna cu telef inclusiv la minister sa rezolvat sal depuna angajatii anafului. Sfat sa se depuna si online si pe foaie de hartie