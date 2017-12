Fiscul constănțean duce-n cârcă întreaga regiune

07:13:53 / 09 Iulie 2015

fiscul constantean

nu s-au implicat autoritatile respectiv prefectul de atunci in functie astfel incit sa avem in Constanta , Dobrogea sediul ANAF nu la Galati gradul de colectare si a contributiei la buget este mult mai mare nu s-a luptat nimeni sa nu plece adevaratii fiscalisti din sistem. Din pacate atit la Galati cit si la Constanta conducerea este foarte slaba iar contribuabilii persoane fizice/juridice se confrunta zilnic cu probleme uneori de nerezolvat cei care au sediul pe bdul Tomis sunt tot timpul in pauza de masa, trmit cezizii la contribuabili persoane fizice din 2004 stau oamenii la cozi interminabile la ghisee unde sunt nise incompetenti pe care contribuabilii ii platesc.Trebuie cineva sa se sesizeze pentru ca este o bataie de joc conducerea este foarte slaba ...ce sa mai vorbim de inspectia fiscala unde directori sunt doi figuranti care nu sunt niciodata la serviciu in persoana dlui Dumitru si un alt neica nimeni de la mijlocii i-au banii de pomana ocupa functii bine remunerate dar daca ii scuturi nu este nimic de capul lor. Alo mai marilor ANAF treziti-va inspectorii ce sa faca pe teren cind au asemenea sefi???? sa nu mai discutam despre inspectorii adusi peste nopte mai figuranti decit sefii lor. Am lucrat ca si contribuabil cu multi inspectori si cu drag mergeam la AFP si cu nostalgie imi reamintesc de cele doua servicii TVA si IMPOZITE ...unde erau sefi nu pregatiti foarte bine pregatiti unde inspectorii stiau carte visau orice contribuabil avea usa deschisa pentru a se informa acum ? este o nebunie nu mai exista aceal bun simt fata de contribuabil, nu mai exista stiinta de carte . Oamenii de afaceri nu mai sunt solicitati sa participe la intruniri care erau organizate de ANAF pentru dezbateri pe text de lege ..