Fiscul, diagnosticat cu paralizie tehnocrată gravă

CE SĂ ZICĂ ȘI EI? Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) nu are, în acest moment, dificultăți cu încasarea taxelor și impozitelor, având în vedere problemele cu sistemul informatic, ci chiar și-a depășit planul de încasări în ianuarie, a declarat miercuri secretarul de stat în Ministerul Finanțelor Publice (MFP), Ionuț Mișa - „La categoria mari contribuabili am depășit cu 21% planul, în prima lună a anului. În momentul de față nu există riscuri. Per total, programul de încasări a fost depășit cu 4%“. Mișa a admis însă că ANAF are mari probleme cu sistemul informatic și a subliniat că trebuie găsite rapid soluții, pentru a fi evitat riscul de blocaj - „Modernizarea administrației fiscale, derulată în parteneriat cu Banca Mondială, nu a evoluat chiar în parametrii doriți. Au fost întârzieri consistente în 2015, când trebuia să fim la 20% din program și am fost la 5%. Sunt multe de făcut în zona informatizării - avem probleme la capacitatea de stocare și la servere. Există posibilitatea ca sistemul să se blocheze“.

SEMNALE DE ALARMĂ Marți, șeful ANAF, Bogdan-Nicolae Stan, a tras un semnal de alarmă, spunând că infrastructura IT a instituției a ajuns în pragul colapsului - „Acum funcționează la 99% din capacitate, mult peste limita recomandată de 70%. În perioadele de vârf de activitate se poate bloca, oprind complet întreaga activitate a ANAF și ducând la pierderi ireparabile de date“. Stan a mai precizat că din 2012 - 2013 s-au oprit (aproape) complet investițiile în sistemul IT, în ciuda recomandărilor ferme din acordul cu BM - „În prezent, nu există la nivelul ANAF niciun contract în derulare pentru întreținerea infrastructurii hardware, software și de comunicații“. Ba mai mult, și UIR, imprimeria Fiscului, unde sunt editate și tipărite notificările transmise contribuabililor (somații, popriri bancare, decizii de calcul și impunere, regularizări anuale, notificări etc.), este închisă, din lipsă de hârtie și consumabile. Nici acolo nu a fost reînnoit contractul de mentenanță...

DEZASTRU ANUNȚAT Ăsta cam este efectul tehnocrat, spune fostul șef al ANAF Gelu Ștefan Diaconu, eliminat din sistem pe baza unui dosar penal 100% inventat (dosarul a fost întors la DNA, între timp, instanța cerând procurorilor să aducă și... probe) - „Am avertizat în repetate rânduri asupra dezastrului tehnocrat lăsat moștenire la MFP/ANAF: nerealizarea cu peste 10 miliarde lei a programului de încasări din 2016, colectarea sub orice critică a TVA, atingerea limitei de jos a capacității administrative (prin punerea în funcții a unor catastrofe profesionale), blocarea activității UIR, funcționarea în regim de avarie a infrastructurii IT, paralizarea Antifraudei, „realizarea“ unui minim istoric (29,5%) al ponderii colectării în PIB, precum și nepriceperea cronică a fostei ministrese Dragu în „coordonarea“ treburilor ANAF“.