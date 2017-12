Fiscul încearcă din nou să vândă „Prima Casă”

Pentru a treia oară în acest an, Direcţia Generală a Finanţelor Publice (DGFP) Constanţa scoate la mezat locuinţa din Poarta Albă care a fost achiziţionată de Georgiana Răduţ prin programul guvernamental „Prima Casă”. Licitaţia se va desfăşura pe 9 august şi va avea loc la Administraţia Finanţelor Publice Murfatlar. Potrivit directorului executiv adjunct al DGFP Constanţa, Emil Mihăilescu, preţul de pornire a licitaţiei va fi de 62.000 lei fără TVA, acesta fiind diminuat cu 50%. El a afirmat că licitaţia va începe de la cel mai mare preţ din ofertele de cumpărare scrise, dacă acesta este superior preţului de evaluare, iar în caz contrar va începe de la acest din urmă preţ. Locuinţa, regim de înălţime P+M, în suprafaţă de 76 mp, cu o suprafaţă construită desfăşurată de 153 mp, are la parter bucătărie, baie, living şi un hol, iar la mansardă, trei dormitoare, o baie şi un hol. Casa, situată în localitatea Poarta Albă, pe strada Nucilor, nr. 6, se vinde şi cu terenul aferent construcţiei, în suprafaţă de 250 mp. Rămâne de văzut dacă locuinţa se va vinde în condiţiile în care aceasta are fundaţie de beton locală, iar structura este din stâlpi şi grinzi de lemn. De altfel, cele două licitaţii organizate până acum de Fisc au fost un fiasco, din lipsă de ofertanţi. Casa, evaluată de către DGFP Constanţa la aproximativ 30.000 euro, este prima locuinţă din ţară achiziţionată prin programul guvernamental care urma să fie executată silit după ce proprietarul, spălătoreasa Georgiana Răduţ, nu şi-a achitat ratele. În cazul în care locuinţa se va vinde în cadrul celei de-a treia licitaţii, diferenţele vor fi recuperate fie de la titularul creditului, fie de la banca ce a acordat împrumutul.