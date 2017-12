Fiscul începe vânătoarea de afaceriști-paradox

Fiscul a început la 1 septembrie inspecția fiscală a românilor care au averi uriașe, dar plătesc la stat impozite mai mici decât un șomer care stă într-o garsonieră dintr-un bloc de nefamiliști. În primă fază, Fiscul a selectat 10 persoane (de fapt, 11, dar Dinu Patriciu a fost scos de pe listă, în urma decesului din urmă cu o lună); de la 1 ianuarie 2015, însă, lista va crește considerabil, urmând să cuprindă peste 4.000 de persoane din toată țara. „La începutul lui 2015 vom pune pe picioare serviciile teritoriale de control al marilor averi, care vor fi întărite cu peste 200 de inspectori specializați. Am selectat un eșantion de circa 4.000 de persoane a căror avere afișată este în flagrantă contradicție cu veniturile fiscalizate. Vor fi o etapă de verificare preliminară și o inspecție propriu-zisă. Procedurile de control sunt laborioase, necesită mult timp, însă impactul lor asupra reducerii evaziunii fiscale va fi notabil“, a declarat șeful Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF), Gelu Ștefan Diaconu. În stilu-i caracteristic, el a adăugat că „nu suntem departe de ziua în care vor fi din ce în ce mai puțini șmecheri care nu plătesc impozite la stat, dar se lăfăie în comodități procurate din venituri nejustificate“. La începutul lui septembrie, șeful ANAF spunea că o consecință directă a unei verificări-test, pe un eșantion de 30 de persoane, a fost creșterea veniturilor declarate din surse mai puţin uzuale, cum ar fi dividendele realizate în străinătate: „Oamenii, văzând că mai sunt şi întrebaţi sau că prieteni sau oameni din cercul de afaceri au fost luaţi la întrebări, preferă să înceapă să declare“. Tot atunci, el mai preciza că verificările asupra persoanelor fizice vor fi efectuate de către inspectori din cadrul serviciilor fiscale din afara judeţului: „Cel din Iaşi îl verifică pe cel din Vrancea, ca să evităm pe cât posibil anumite relaţionări. Noi eşantionarea o facem de la centru, bazele de date le avem aici, numai că, practic, pe cel de Vaslui îl întrebăm: „Tu alte criterii mai ai? Cine mai e cu averea acolo? Uite, cel mai vestit manelist din Moldova e la noi, ăla are casă, masă, amantă ş.a.m.d. Ia să vedem ce venituri are declarate, mie nici nu-mi apare aici, la centru““.