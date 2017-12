Fiscul pierde patru euro din zece la TVA

UN MARE MINUS Bugetul României pierde anual 8,3 miliarde euro din cauza deficitului de TVA, adică a diferenţelor dintre valoarea TVA estimată să fie încasată şi sumele colectate efectiv, arată un studiu Pricewaterhouse Coopers (PwC), care analizează evaziunea fiscală din România, Republica Cehă, Ungaria, Polonia şi Slovacia. Practic, bugetul nu încasează patru euro din zece, acest procent (39,6%) fiind cel mai ridicat dintre cele cinci state analizate. Potrivit PwC, TVA necolectată a generat o pierdere de peste 28 miliarde euro în 2015 pentru bugetele celor cinci state din Europa Centrală şi de Est (ECE). Ele se confruntă cu niveluri ridicate ale deficitului de TVA, care variază între 19,6% în Republica Cehă şi 39,6% în România; sub noi este Polonia (29,2%), urmată de Slovacia (28,3%) și Ungaria (20,5%). „În ultimii ani, țările din ECE au introdus diverse programe de reformă și modernizare a administrațiilor financiare. În Slovacia sunt rezultate spectaculoase, deficitul de TVA fiind redus de la 33,9 la 28,3% într-un singur an. Fiscul slovac are programe software de analiză a tranzacțiilor în timp real și corelează input-ul și output-ul de TVA pe baza codurilor unice de identificare fiscală. De asemenea, au un comitet numit Tax Cobra, care investighează cazurile majore de fraudă fiscală, și instanțe fiscale specializate“, spune oficialul PwC Daniel Anghel.

NU ȘI IARĂȘI NU Alte state, între care și România, au rămas în urmă, însă, din păcate. „Atât Polonia cât şi România au raportat niveluri ridicate ale deficitului de TVA în 2015, România situându-se pe ultimul loc în privinţa gradului de colectare de TVA, dintre toate statele membre UE. Este clar că autorităţile din aceste ţări trebuie să reanalizeze impactul măsurilor introduse, inclusiv controalele suplimentare la înregistrarea în scopuri de TVA (aşa cum este formularul 088 din România, care este împovărător pentru contribuabilii oneşti, dar nu pare să genereze rezultatele scontate în privinţa reducerii fraudei de TVA“, conchide Anghel.Ce-i drept, ANAF are în plan simplificarea antipaticului formularul 088. Când? În curând.