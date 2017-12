Fiscul scoate iar la mezat „Prima Casă”

După trei încercări eşuate, Direcţia Generală a Finanţelor Publice (DGFP) Constanţa va încerca din nou, pe 22 octombrie, să vândă locuinţa din Poarta Albă, prima pe ţară din programul guvernamental „Prima Casă” scoasă la mezat. Imobilul a fost scos la licitaţie după ce proprietara, Georgiana Răduţ, nu a achitat ratele. Administraţia Finanţelor Publice Murfatlar va face cea de-a patra licitaţie şi ultima tentativă de a recupera măcar o parte din prejudiciul de 57.000 euro creat de spălătoreasa Georgiana Răduţ. „Ne-am hotărât să mai organizăm o nouă licitaţie până când nu se degradează locuinţa din cauza intemperiilor sau a hoţilor. Poate, de această dată, reuşim să recuperăm ceva din prejudiciul adus bugetului statului”, a declarat directorul executiv adjunct al DGFP Constanţa, Emil Mihăilescu. El a afirmat că preţul de pornire a licitaţiei va fi de 62.000 lei fără TVA, acesta fiind diminuat cu 50%. Potrivit afirmaţiilor directorului executiv adjunct al DGFP Constanţa, licitaţia va începe de la cel mai mare preţ din ofertele de cumpărare scrise, dacă acesta este superior preţului de evaluare, iar în caz contrar va începe de la acest din urmă preţ. Locuinţa, regim de înălţime P+M, în suprafaţă de 76 mp, cu o suprafaţă construită desfăşurată de 153 mp, are la parter bucătărie, baie, living şi un hol, iar la mansardă, trei dormitoare, o baie şi un hol. Casa, situată în localitatea Poarta Albă, pe strada Nucilor, nr. 6, se vinde şi cu terenul aferent construcţiei, în suprafaţă de 250 mp. Rămâne de văzut dacă locuinţa se va vinde în condiţiile în care aceasta are fundaţie de beton locală, iar structura este din stâlpi şi grinzi de lemn. De altfel, cele trei licitaţii organizate până acum de Fisc au fost un fiasco, din lipsă de ofertanţi. BCR Cernavodă a acordat un credit de 57.000 de euro unei persoane de 24 de ani cu opt clase, care are un venit de 600 de lei lunar, în condiţiile în care venitul minim pentru un credit prin „Prima Casă” este, teoretic, de circa 300 de euro. De altfel, reprezentanţii Fiscului au sesizat Parchetul şi Poliţia pentru a stabili dacă a fost comisă o fraudă şi cine sunt vinovaţii. În cazul în care locuinţa se va vinde în cadrul celei de-a patra licitaţii, diferenţele vor fi recuperate fie de la titularul creditului, fie de la banca ce a acordat împrumutul. „În acest moment, aşteptăm rezultatul anchetei demarate în acest caz”, a spus Mihăilescu.