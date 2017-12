Fiscul vrea impozit pe alocația copiilor

10:23:44 / 08 Ianuarie 2015

hai sa vedem minunea

si credeti ca va fi cineva tras la raspundere?poate femeia de serviciu sau tanti de la registratura... am depus de peste 6 luni la registratura fiscului din tomis 3 cerere de compensare contributii cas si cass cu impozitul trimestrial pe venit si nici pina acuma nesimtita de sefa de serviciu iosif ana nu s-a deranjat sa-mi trimita 3 randuri in scris;daca a mers contabila la ea, a repezit-o ca nu are procura sa puna intrebari si sa mai asteptam ca nu are destui oameni;toate inspectoarele erau in acel moment la cafea sau isi faceau piata!! rusine conducerii fiscului constantean;dl director cusa silviu cand are zi de audienta? nimic nu e afisat la intrare in fisc! nesimtitii cu stima, un medic de familie batjocorit de voi