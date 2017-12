Fiscul vrea să îi facem treaba

10:55:33 / 28 Martie 2014

AVETI DREPTATE!

asa este....eu am un PF...si daca merg si cumpar marfa din Dragonul Rosu....si imi dau cei de acolo o factura falsa fiindca sunt platitori de TVA si baga marfa in tzara la preturi mici ptr a plati TVA putin .....si deci nu au cum sa imi dea o factura reala dupa cei de la ANAF care daca vin in control si constata ca firma respectiva nu exista e vina mea ca nu am verificat atunci cand mi-au dat-o! Si intrebi cum? Iar ei iti spun ca trebuie sa suni nu stiu unde! Ok...si daca e sambata?Pai...suni luni si daca vezi ca nu e Ok nu inregistrezi factura in contabilitate! Anhaaaa...ok si eu ce fac cu marfa? Iar ei iti spun ca nu ii intereseaza! Deci eu trebuie sa le fac treaba lor! In loc sa se duca si sa stea zi noapte la Dragon si sa vada cum ne rugam de aia sa ne dea facturi la pretul care ne vand marfa iar multi refuza si itzi dau flit....ANAF-ul vine la noi cei ce vindem te miri ce...! Tzara de tzigani!