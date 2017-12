Fiscul vrea să recupereze de la directori datoriile de la firme

Directorii companiilor vor solicita mai repede insolvenţa sau vor alege să plătească cu prioritate obligaţiile la Fisc dacă prevederea prin care administratorii care nu cer insolvenţa vor răspunde în solidar pentru datoriile bugetare ale companiilor, potrivit avocaţilor. Administratorii care nu vor cere insolvenţa în termen de maximum 30 de zile de la apariţia stării de insolvenţă, conform legii în vigoare, vor răspunde în solidar pentru plata datoriilor restante la buget ale companiilor în cauză, potrivit unui proiect de ordonanţă de urgenţă privind evaziunea. Romulus Dascălu, preşedintele asociaţiei Garant, crede că o astfel de prevedere va duce la scăderea activităţii economice. „Foarte multe firme îşi vor muta afacerile din România către alte ţări”, a afirmat Dascălu. Secretarul general al Asociaţiei Oamenilor de Afaceri din România (AOAR), Cristian Pârvan, a arătat că ideea ca administratorii să răspundă în solidar pentru plata datoriilor restante la buget ale companiilor în cauză a fost luată în calcul iniţial la elaborarea legislaţiei insolvenţei, dar s-a renunţat la ea. „Vom ajunge o ţară de insolvenţi. Se pune, de asemenea, problema dacă o firmă care are de recuperat de la stat un miliard de lei şi are datorii la stat de 800 de milioane de lei este în insolvenţă. Pentru a elimina astfel de cazuri trebuie introduse criterii clare şi termene ferme, legate de momentul în care este considerat că a apărut starea de insolvenţă sau de nivelul datoriilor versus cel al creanţelor”, a spus Pârvan. Alexandru Ambrozie, partener în cadrul casei de avocatură Popovici, Niţu şi Asociaţii, crede că instituirea necircumstanţiată a răspunderii solidare a administratorilor care nu au cerut deschiderea procedurii insolvenţei este o măsură extremă, care nu va aduce beneficii semnificative statului, dar în schimb poate genera numeroase abuzuri. Robert Roşu, partener la casa de avocatură Ţuca, Zbârcea şi Asociaţii, apreciază că, la o prima vedere, scopul noilor norme este de a determina administratorii să dispună plata cu prioritate a creanţelor bugetare, sub presiunea unei posibile angajări a răspunderii personale, nu pentru neplata datoriilor, ci pentru nedeclararea în termenul de 30 de zile a stării de insolvenţă. „Din păcate, însă, proiectul de lege ar putea avea şi efecte adverse, în sensul că un număr mai mare de societăţi comerciale ar putea intra în insolvenţă, iar colectarea bugetară pe termen mediu şi lung ar fi afectată. Totodată, practica va arăta dacă asociaţii sau acţionarii societăţilor intrate în insolvenţă ar putea cere, la rândul lor, angajarea răspunderii administratorilor pentru prejudiciile produse societăţii, ca urmare a formulării cererii de insolvenţă, dacă aceasta nu se impunea, în măsura în care vor putea dovedi acest lucru”, a spus Roşu.