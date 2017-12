Fitch iartă ratingurile băncilor elene

Agenţia de evaluare financiară Fitch a confirmat ratingurile National Bank of Greece (NBG), EFG Eurobank, Alpha Bank, Piraeus Bank şi ATEbank, argumentând că retrogradarea statului elen la „default inevitabil” nu are efect imediat asupra calificativelor băncilor elene. Opinia agenţiei este că FMI, UE şi BCE vor continua să asigure sprijin pe durata restructurării datoriilor statului elen. Fitch precizează că există totuşi presiuni asupra ratingurilor, reflectate de perspectiva negativă a calificativelor pe termen lung: „Băncile elene rămân foarte sensibile la efectele generate de noua ofertă de reducere a îndatorării prin implicarea sectorului privat, de riscul reprezentat de Grecia după încheierea restructurării datoriei, dar şi de orice schimbare negativă a calendarului ajutorului extern”. Pe piaţa bancară din România, EFG controlează Bancpost, NBG Banca Românească, în timp ce Alpha Bank, Piraeus Bank şi ATEbank operează sub brand propriu.