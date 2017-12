FIȚE PREZIDENȚIALE la deschiderea anului universitar, la Constanța!

08:14:13 / 02 Octombrie 2017

PE CEI "K" SI NN KURU.

Nu trebuie sa te gândești prea mult că sa înțelegi că Actualul preș elefant ROZ a luat loc la butoane le SISTEMULUI TICĂLOȘIT creat de basescu..Pe care ii susține cu toată ardoarea.Nici nu are altă alegere de altfel ce are însuși el probleme cu justiția cu cele 3 case pe care le-a însușit pin fraudă cu acte false și le-a pierdut definitiv în instanță ... după ce foști proprietari s-au judecat cu elefantul 20 de ani. (De de atunci s-au mai schimbat unele lucruri în bine in justiție de când PSD și ALDE au câștigat alegerile..altfel....)Deci OMU e lupul.. Elefantul ...moralist Ține tocmai el lecții de etică în ... justiție..Și uite așa există coabitare între doi infractorii KRUDUTA cu plagiatul și alt K.."Johann" cu problemele penale arătate mai sus.. CASELE....De UNUL cu casele altul cu bălțile așa își omoară timpul aleși noștri !