Fiţi atenţi când cumpăraţi orez!

Luna trecută, reprezentanţii Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC) au verificat respectarea prevederilor legale referitoare la comercializare, conformitate, modul de etichetare, prezentare şi publicitate a orezului. “Anul trecut am constatat că există multe probleme privind calitatea, etichetarea şi modul de comercializare a orezului. Drept urmare, am extins aceste controale (de la 177 operatori economici controlaţi în 2009 la 932 în 2010) pentru a vedea care este situaţia în prezent. Putem trage concluzia că neregulile legate de etichetarea incorectă s-au redus, în acest moment consumatorii au şanse mai mari de a recunoaşte un orez de calitate inferioară din informaţiile scrise pe eticheta produsului. Totuşi, există încă produse de calitate inferioară prezentate înşelător, deci vom continua controalele până când aceste practici vor dispărea”, a declarat preşedintele ANPC, Constantin Cerbulescu. Au fost controlaţi 932 operatori economici, 710 dintre aceştia prezentând abateri de la prevederile legale. Au fost verificate peste 366.919 kg de produse comercializate sub denumirea de orez, constatându-se că 136.032 kg nu se încadrau în prevederile actelor normative în vigoare. În urma determinărilor de laborator efectuate de “CNIEP Larex” s-a stabilit că 55 de eşantioane de orez din cele 94 prelevate, nu se încadrau în prevederile legale în vigoare. Ca urmare a deficienţelor constatate, comisarii ANPC au oprit de la comercializare peste 136.000 kg de produse, în valoare de 617.200 lei, care erau comercializate sub denumirea înşelătoare de orez. Astfel, au fost aplicate 479 de amenzi contravenţionale însumând 1.524.050 lei şi 231 de avertismente.

ABATERI. Una dintre cele mai importante abateri este comercializarea sub denumirea de orez a unor produse ce depăşeau proporţia maximă de spărtură admisă şi care, în realitate, se încadrau în categoria „spărtură de orez/brizură de orez”, cu efectul dezinformării consumatorilor asupra calităţii produsului oferit spre comercializare şi cu afectarea interesului economic al acestora. 58,5% din eşantioanele de orez prelevate din reţeaua de comercializare depăşeau proporţia maximă de spărtură admisă, 50% din eşantioanele prelevate depăşeau proporţia maximă de spărtură mare, 33% din eşantioanele prelevate depăşeau proporţia maximă de spărtură mică, iar 25,5% depăşeau concomitent proporţia maximă de spărtură mare şi proporţia maximă de spărtura mică. Astfel de abateri au fost constatate în judeţele Ilfov, Ialomiţa, Prahova, Constanţa, Satu-Mare, Bucureşti.

Comisarii ANPC au constatat că 30% din cantitatea de orez controlată prezenta abateri de la prevederile legale privind informarea consumatorilor, abateri constatate în 15 judeţe, printre care şi Constanţa.