CARDURI FALSE. Fiul comisarului şef Dumitru Lotreanu, fost comandant al Secţiei 1 Poliţie Constanţa, a intrat din nou în atenţia oamenilor legii. Potrivit anchetatorilor, joi seară, în jurul orei 19.30, Cătălin Alexandru Lotreanu, de 29 de ani, împreună cu un prieten de-al său, Valentin Ilioară, de 23 de ani, au fost prinşi după ce cumpăraseră mai multe produse cu două carduri false. Oamenii legii spun că tinerii au cumpărat din hypermarket-ul Carrefour, din Constanţa, produse electronice şi electrocasnice în valoare de 51.000 de lei. Celor doi li s-au emis două facturi, una în valoare de 28.000 de lei, iar cea de-a doua cu suma de 23.000 de lei. Lotreanu şi Ilioară au reuşit să achite contravaloarea produselor cu cardurile, însă, spre ghinionul lor, la scurt timp de la plecarea din hypermarket, administratorii de la Carrefour au primit o adresă din partea uneia dintre băncile care emisese cardul, în care se preciza că instrumentul de plată electronic nu este valid. Angajaţii au sunat imediat la 112, iar la adresa respectivă a ajuns un echipaj al Secţiei 2 Poliţie Constanţa. Tinerii au fost surprinşi în parcarea hypermarket-ului, după ce încărcaseră produsele într-o dubă închiriată de Lotreanu de la un parc auto, care era condusă tot de acesta. Cătălin Alexandru Lotreanu şi Valentin Ilioară au fost imobilizaţi şi escortaţi la sediul Secţiei 2 pentru declaraţii. În urma cercetărilor efectuate s-a stabilit că cele două carduri, în legătură cu care există suspiciuni de contrafacere, erau emise de unităţi bancare din Scoţia şi Canada. Prejudiciul a fost recuperat în totalitate şi predat reprezentanţilor societăţii. În cursul zilei de vineri, Lotreanu şi Ilioară au fost prezentaţi Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanţa. Procurorul de caz a propus arestarea preventivă a lui Cătălin Alexandru Lotreanu, iar Valentin Ilioară a primit interdicţia de a părăsi localitatea pentru o perioadă de 30 de zile. În timpul audierilor, Ilioară şi-a recunoscut fapta, în timp ce Lotreanu a negat toate acuzaţiile care i-au fost aduse. Magistraţii Tribunalului au emis mandat de arestare preventivă pentru o perioadă de 29 de zile pentru comiterea infracţiunilor privind comerţul electronic şi pentru înşelăciune.

TRECUT „PĂTAT”. Amintim că nu este prima dată când Cătălin Alexandru Lotreanu intră în atenţia poliţiştilor, el fiind un mai vechi client al acestora. Contactat telefonic pentru a afla ce părere are despre cele întâmplate cu fiul său, fostul poliţist Dumitru Lotreanu nu a dorit să comenteze cazul, susţinând că nu ştie nimic. “Nu am nicio cunoştinţă despre acest caz şi nu vă pot da nicio declaraţie. Cineva m-a sunat şi mi-a spus vag ce s-a întâmplat. Eu nu sunt în localitate şi nu ştiu despre ce este vorba. Nu vreau să comentez, pentru că nu am nicio părere”, a declarat tatăl lui Cătălin Alexandru. Chiar dacă a comis mai multe infracţiuni şi s-a ales cu dosare penale, tânărul nu a fost niciodată condamnat. Amintim că numele lui Alexandru Lotreanu a mai apărut în paginile ziarelor de nenumărate ori până acum. În anul 2007, pe 3 iunie, Cătălin Lotreanu a fost implicat într-un incident armat în benzinăria Viva din zona Pescărie. Potrivit anchetatorilor, la acea dată, Lotreanu îşi spăla maşina, iar un alt client care aştepta la coadă l-a întrebat dacă mai durează. După câteva replici dure, bărbatul respectiv a plecat spre maşina sa, iar Lotreanu, crezând că va fi atacat, a scos un pistol cu gaze pe care l-a îndreptat către individ. La niciun an de la altercaţia din benzinărie, Lotreanu a bagat un tânăr în spital. În timp ce se plimba cu un prieten pe strada Valea Albă, din cartierul km 4-5, Lotreanu le-a spus celor câţiva muncitori care preparau mortar lângă trotuar, să elibereze strada. Unul dintre muncitori a ripostat şi le-a spus celor doi că, dacă mortarul îi încurcă, să întoarcă maşina şi să plece. Furioşi, cei doi au coborât din maşină şi l-au snopit în bătaie pe muncitor. Pe data de 5 martie 2009, Lotreanu a fost implicat într-un nou scandal, trăgând câteva focuri în aer, la Ovidiu, unde avea loc o reglare de conturi între clanurile „Văduva”, din Constanţa şi „Cioară”, din Ovidiu. La numai două săptămâni de la acest incident, Lotreanu a ajuns să fie din nou în atenţia oamenilor legii, însă în ipostază de... victimă. Ieşit la o plimbare pe străzile Constanţei cu maşina sa, un Audi TT, Lotreanu a avut parte de o surpriză de proporţii. După ce şi-a parcat maşina în staţia Petrom de lângă Campusul Universităţii “Ovidus” pentru a cumpăra ceva, tânărul s-a uitat pe fereastră şi a constatat, cu uimire, că autoturismul său este cuprins de flăcări.