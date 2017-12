Fiul cântăreţei Aretha Franklin, bătut cu cruzime în Detroit

Eddie Franklin, fiul cântăreţei de muzică soul Aretha Franklin, a fost atacat şi bătut cu cruzime de trei persoane necunoscute, în noaptea de luni spre marţi, într-o benzinărie din oraşul Detroit, a anunţat o purtătoare de cuvânt a artistei americane. În urma acestei agresiuni, Eddie Franklin a fost operat într-un spital din Detroit. Potrivit postului ABC 7 din Detroit, un martor a văzut trei persoane suspecte - doi bărbaţi şi o femeie - care ar putea fi responsabile de comiterea acestei agresiuni. Poliţia din Detroit a declarat că a demarat o anchetă, dar nu a oferit informaţii suplimentare.

În afară de Eddie, Aretha Franklin mai are trei copii - Clarence, Ted şi Kecalf. În 1987, Aretha Franklin a devenit prima cântăreaţă inclusă în Rock and Roll Hall of Fame, iar în 2009, ea a cântat live la ceremonia de învestire în funcţia de preşedinte al SUA a lui Barack Obama. Aretha Franklin, supranumită regina muzicii soul, a câştigat 20 de premii Grammy, dintre care opt au fost consecutive, între anii 1968 şi 1975, perioadă în care trofeul pentru cea mai bună solistă R&B a fost numit în glumă de ziarişti Premiul Aretha.