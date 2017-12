Fiul cel mare al lui Nicolas Cage, internat

Weston Cage a fost transportat, marţi, cu ambulanţa la un spital din Beverly Hills, pentru o evaluare psihiatrică. Weston Cage, fiul lui Nicolas Cage şi al unei foste iubite a artistului, actriţa Christina Fulton, a avut o altercaţie cu antrenorul lui de fitness, la restaurantul unei săli de sport din Los Angeles. Se pare că tânărul de 20 de ani s-a enervat după ce antrenorul lui i-ar fi spus că nu poate comanda ceva care nu se află pe meniu, iar martorii susţin că părea să aibă halucinaţii. Mai mulţi poliţişti au venit la restaurant şi, după ce i-au spus lui Weston că dacă nu le urmează ordinele vor utiliza asupra lui un dispozitiv pentru electroşocuri, reprezentanţii legii au fost atât de îngrijoraţi încât l-au legat şi l-au transportat cu o ambulanţă la Centrul Medical Cedars-Sinai. Tânărul a fost supus unei evaluări psihiatrice în urma căreia specialiştii vor stabili dacă suferă de o tulburare mintală care îi pune în pericol pe cei din jurul său sau care îl determină să-şi facă rău singur. Potrivit unor surse, înainte de conflictul din restaurant, Weston s-a certat cu proaspăta sa soţie, Nikki Williams, cu care s-a căsătorit în aprilie, muzicianul ieşind ca o furtună din casa sa. Se pare că actorul Nicolas Cage şi-a vizitat deja fiul la spital.

În aprilie, şi Nicolas Cage, în vârstă de 47 de ani, a fost arestat după ce şi-ar fi bruscat soţia, Alice Kim, în timpul unei discuţii aprinse în public, dar actorul nu a fost pus sub acuzaţie pentru acest incident. În 1988, Nicolas Cage a început să se întâlnească cu actriţa Christina Fulton, care l-a născut pe fiul lor, Weston Coppola Cage, pe 26 decembrie 1990. Weston a apărut alături de tatăl său în filmul ”Lord of War”, în rolul tânărului mecanic ucrainean Vladimir. Nicolas Cage a fost căsătorit de trei ori, cu Patricia Arquette, între 1995 şi 2001, cu Lisa Marie Presley, din august până în noiembrie 2002 şi cu Alice Kim, actuala soţie, cu care s-a căsătorit în 2004 şi cu care are un fiu, Kal-El, născut în octombrie 2005.