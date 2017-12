Fiul chitaristului David Gilmour, arestat

Fiul lui David Gilmour, chitaristul trupei Pink Floyd, suspectat de comportament violent în timpul manifestaţiilor studenţilor britanici care au avut loc, joi, 9 decembrie, a fost arestat duminică, de la domiciliul său din Sussex, sudul Londrei. Scotland Yard a anunţat într-un comunicat că a arestat un bărbat în vârstă de 21 de ani, care a fost acuzat de violenţă şi de faptul că a încercat să aducă atingere drapelului de pe cenotaf, principalul monument ridicat în memoria morţilor din Marea Britanie, situat în apropierea Parlamentului. Poliţia londoneză nu face publică niciodată identitatea suspecţilor înainte ca aceştia să fie puşi formal sub acuzaţie, însă nu există niciun dubiu asupra identităţii acestui tânăr, imaginea lui în timp ce urca pe monument fiind publicată în toată presa britanică. Charlie Gilmour, în vârstă de 21 de ani, fost manechin şi student la Facultatea de istorie de la Cambridge, a recunoscut faptele. “Nu am ştiut că acela este cenotaful, dacă aş fi ştiut, nu aş fi făcut niciodată aşa ceva”, a declarat el. Cotidianul “The Times” titra sâmbătă “He don\'t need no education” (El nu are nevoie de educaţie), parodiind celebra melodie a celor de la Pink Floyd, “We don\'t need no education”, de pe albumul “The Wall” (1979). Violenţele din timpul manifestaţiilor de joi, când a fost atacată şi o maşină în care se aflau prinţul Charles şi soţia sa, Camilla, care mergeau la o gală, au eclipsat revendicările studenţilor, care protestau faţă de triplarea taxelor de studiu.