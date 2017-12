Fiul lui Clint Eastwood îi moşteneşte chipul

Prezent la premiera filmului ”Warm Bodies”, Scott Eastwood le-a adus aminte spectatorilor de celebrul său tată, Clint Eastwood, prin... chipul şi asemănarea sa. Actorul în vârstă de 26 de ani calcă pe urmele tatălui său şi are deja în filmografie 17 titluri. A avut mici roluri în filmele seniorului, în ”Gran Torino” din 2008, ”Invictus” din 2009 şi chiar şi în ”Trouble with The Curve” în 2012. Scott Eastwood pare destul de ataşat de filmele de groază precum ”Texas Chainsaw 3D” sau ”Warm Bodies”. Pare totodată să aprofundeze un anumit tip de personaj, precum rolul unui surfer care face înconjorul lumii în căutarea valului perfect, în ”The Perfect Wave”, dar şi în ”Chasing Mavericks” din 2012, inspirat tot din lumea acestui sport. Acum, Scott Eastwood are o reală şansă de consacrare, pentru că ”Warm Bodies” a ajuns pe primul loc în topul încasărilor, în primul weekend de la lansare.

Scott Eastwood s-a născut în Monterey, California, dar a trăit în Hawaii, alături de mama sa, Jacelyn Reeves, cu care celebrul său tată a trăit o poveste de dragoste la mijlocul anilor ’80. Clint Eastwood a fost cel care l-a încurajat să devină actor, dar şi să cânte la saxofon, pentru că marele actor şi regizor este foarte pasionat de jazz. În timpul copilăriei s-a bucurat să îi aibă alături pe ambii părinţi şi, nu de puţine ori, Clint Easwtood l-a luat cu el la filmări. Cum spre sfârşitul anilor ’80 filma ”The Dead Pool”, în care relua rolul inspectorului Harry Callahan sau ”Pink Cadillac”, nu putem decât să bănuim fascinaţia sa pentru filmul de acţiune. ”Dacă nu eram la şcoală, eram pe platourile de filmare cu tata. Trebuia să mă fac şi eu util cumva, ceea ce mi-a plăcut. A fost o adevărată educaţie pentru mine. Nu vreau să fiu doar fiul său. Vreau să fac parte din echipă”, a declarat Scott Eastwood la premiera filmului său.

Clint Eastwood are în total şapte copii, iar doi dintre ei par să îmbrăţişeze cariera actoricească. Pe lângă Scott, şi Francesca Fisher-Eastwood, de 19 ani, vrea să devină un nume serios în branşă. Anul acesta, ea a fost aleasă Miss Globurile de Aur, dar să sperăm că se va remarca prin mai multe decât prin frumuseţe.