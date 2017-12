Fiul mai mare al actorului american Ryan O\'Neal, condamnat

Griffin O\'Neal, fiul mai mare al actorului american Ryan O\'Neal, a fost condamnat la 16 luni închisoare de către un tribunal din California pentru un accident de maşină provocat sub influenţa drogurilor. În accidentul produs în luna august a anului trecut, şoferul vehiculului de care s-a ciocnit Griffin O\'Neal a fost grav rănit. Griffin O\'Neal, în vârstă de 47 de ani, care era atunci în stare de libertate condiţionată pentru că în 2007 condusese sub influenţa stupefiantelor, a fost arestat o lună mai târziu. Analizele toxicologice au scos la iveală prezenţa a cinci feluri de droguri în sânge în momentul accidentului, printre care metamfetamină, cocaină şi marijuana. În vehicul au fost descoperite şi arme şi muniţie. Griffin O\'Neal are probleme serioase cu drogurile. De altfel, şi-a petrecut ultimele luni într-un centru de dezintoxicare