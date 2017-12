Fiul octogenar al unei miliardare din SUA, condamnat la închisoare

Fiul octogenar al bogatei americance Brooke Astor, Anthony Marshall, a fost condamnat, luni, la New York, la o pedeapsă între un an şi trei ani de închisoare, pentru că şi-a escrocat mama în ultimii ani de viaţă ai acesteia. ”Legea mă obligă să vă condamn la închisoare, veţi ispăşi între un an şi trei ani într-un penitenciar şi va trebui să vă prezentaţi la 19 ianuarie pentru executarea pedepsei”, a declarat judecătorul Kirke Bartley, la încheierea acestui proces care a durat câteva luni. Durata pedepsei va depinde de comportamentul deţinutului în închisoare şi acesta va putea fi eliberat pentru bună purtare după circa opt luni. Prezent la audiere, Marshall a primit sentinţa impasibil, în timp ce cea de-a treia sa soţie, Charlene, aflată în sală alături de cei apropiaţi, a început să plângă. Apărarea a anunţat că va face apel.

În vârstă de 85 de ani, Anthony Marshall a fost găsit vinovat, în octombrie, de un juriu, pentru că a furat şi a complotat pentru a fura mai multe milioane de dolari de la Brooke Astor, slăbită de Alzheimer şi decedată la 105 ani, în 2007. El a fost acuzat în principal pentru că şi-a forţat mama să îşi modifice testamentul, asigurându-şi o moştenire de 60 de milioane de dolari destinaţi iniţial unor organizaţii de caritate. Totodată, el i-a furat miliardarei mai multe tablouri, pentru a le vinde şi şi-a mărit salariul de administrator al bunurilor ei, de la 450.000 la 1,36 milioane de dolari pe an. Judecătorul a recunoscut meritele lui Marshall, care a luptat în corpul Puşcaşilor Marini în timpul celui de-al doilea război mondial şi a participat la bătălia de la Iwo Jima, în Japonia, în 1945, după care a urmat o carieră în domeniul guvernamental, mai întâi pentru CIA, în anii ‘50, apoi ca ambasador, în anii \'60 şi \'70.

“Este un verdict foarte dur şi chiar şi mama sa ar fi şocată să vadă acest lucru”, a apreciat Nita Renfrew, o apropiată a familiei, reacţionând la finalul audierii. “Este deja condamnat pe viaţă după trădarea fiului său”, a spus şi John Jewett, reamintind că procesul s-a derulat după ce fiul lui Anthony Marshall a depus plângere. Foarte iubită de ziarele populare de mare tiraj, Brooke Astor era celebră mai ales pentru că a donat suma de 200 de milioane de dolari unor instituţii din New York, precum Biblioteca Publică şi Muzeul Metropolitan de Artă şi pentru că a distribuit donaţii în cartierele nevoiaşe.