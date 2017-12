Fiul profesorului grevist, ameninţat cu moartea

După opt zile de greva foamei, organismul profesorului Lucian Petre, lider sindical în cadrul Grupului Şcolar (GS) „Carmen Sylva”, a cedat. Cadrul didactic a ajuns, în noaptea de miercuri spre joi la spital. „Miercuri noaptea, după ce fiul meu mi-a adus schimburi, mi-am pierdut echilibrul şi am ameţit. Din fericire, fiul meu m-a prins la timp. În aceste condiţii, nu am avut de ales şi am sunat la salvare”, a declarat Lucian Petre. El a fost transportat la Spitalul Clinic Judeţean Constanţa, unde a rămas până la 05.00 dimineaţa. „Mi-au făcut nişte perfuzii, după care am plecat acasă”, povesteşte cadrul didactic. Medicul de familie, care l-a consultat ieri, i-a recomandat să renunţe la greva foamei şi să se odihnească. În prezent, Lucian Petre se află în concediu medical, pentru a se reface. „Începând de astăzi (ieri - n.r.) renunţ la greva foamei. Starea de sănătate nu-mi mai permite să continui protestul, aşa cum îmi propusesem. În plus, nu vreau să îmi îngrijorez şi mai tare familia, care în tot acest timp mi-a fost alături şi m-a susţinut”, a explicat prof. Lucian Petre. El a mai adăugat că, prin întreruperea protestului a vrut să arate că nu încearcă să creeze presiuni asupra reprezentanţilor Inspectoratului Şcolar Judeţean (ISJ) Constanţa privind modul în care urmează să se desfăşoare cercetarea abuzurilor de care este acuzat directorul GS „Carmen Sylva”, Silvius Becherescu.

AMENINŢAT DE DIRECTOR. În încercarea de a-l face să renunţe la protest, conducerea instituţiei de învăţământ liceal l-a ameninţat chiar şi pe fiul cadrului didactic. „Marţi, 27 aprilie, directorul adjunct al liceului i-a spus fiului meu că au mai fost copii de sindicalişti care au murit în urma unor accidente de maşină şi să aibă grijă ca nu cumva părinţii lui să rămână cu un copil mai puţin”, a precizat Lucian Petre. Reamintim că prof. Lucian Petre a intrat în greva foamei pe 21 aprilie, cerând anchetarea abuzurilor făcute de directorul Silvius Becherescu. La acea dată, el a declarat că va înceta protestul în momentul în care conducerea ISJ va trimite la faţa locului o comisie care să ancheteze activitatea lui Silvius Becherescu, acuzat, printre altele, că ar fi folosit banii pentru naveta cadrelor didactice pentru a plăti montarea de gresie pe holurile instituţiei de învăţământ, deşi mozaicul care le acoperea era în perfectă stare. Comisia ISJ a venit abia marţi, după şapte zile de la declanşarea grevei foamei. Din păcate, potrivit declaraţiilor prof. Lucian Petre, membrii comisiei au încerrcat să minimalizeze gravitatea faptelor directorului GS „Carmen Sylva”, motiv pentru care liderul sindical a decis continuarea protestului. Marţi, 27 aprilie, glicemia cadrului didactic era de 58.