Fiul unui acţionar dinamovist, travestit de renume mondial

Steliştii trebuie să fie foarte atenţi atunci când înjură: Martin Cohn, fiul în vârstă de 20 de ani al lui Vladimir Cohn, fost acţionar Dinamo, face furori în revistele pentru travestiţi. „Căprioară cu ochi de copil abandonat, un model atipic, cu sprâncene groase, cu multe aluniţe, cu umeri înguşti şi cu părul à la Shaggy. Are 1.80 metri înălţime, poartă tocuri uriaşe şi jachete strânse pe corp. Oamenii îl confundă de obicei cu o fată. Cu toate acestea, fanii lui pretind ca Martin Cohn are stil”. Aceasta este caracterizarea tânărului originar din Moldova, făcută de site-ul de modă glamcult.com. El însă nu se jenează că e confundat cu o femeie: „La început, a fost enervant, dar m-am obişnuit şi acum îmi vine să râd”, a afirmat într-un interviu pentru New York Magazine, care titra „Androginul perfect”. Adele Booth, de la fashionforlunch.com, unul dintre cunoscătorii modei newyorkeze, a menţionat: „Întâi l-am remarcat pe Martin în revista Candy, care scrie despre travestiţi, transsexualitate... Apoi, după câteva întâlniri ulterioare, am descoperit că domnul Cohn este într-adevăr pasionat de îmbrăcămintea feminină”. „Poate purta la fel de bine haine de femeie şi haine de bărbat. E convins că e într-adevăr bun şi că lumea de pe stradă râde de el degeaba”, a scris The Guardian.

Vladimir „Vova” Cohn - 65 de ani, tatăl travestitului, provine din Basarabia. A fost acţionar şi vicepreşedinte la clubul de fotbal Dinamo, dar a plecat în SUA unde s-a căsătorit şi a început primele afaceri. După Revoluţie, Cohn s-a întors în ţară şi a devenit cel mai important pion pe piaţa industriei de hârtie. A divorţat de prima soţie şi apoi a avut multe relaţii printre care cu fostul manechin Laura Iordache şi creatoarea Venera Arapu. Când este întrebat despre situaţia fiului său, acesta declară că ţine la el însă tânărul este singurul responsabil asupra deciziilor şi carierei sale. „Să râdă ciob de oală spartă! Conturile mele se îngraşă! Eu nu cred în ideea de „look” normal, eu port doar ceea ce simt că e frumos pentru mine şi doar ceea ce mă face să arăt bine. Ştiu că, pentru majoritatea oamenilor, pot părea ciudat, dar nu-mi pasă! Acum m-am vopsit blond. Asta nu înseamnă că sunt nebun sau ciudat. Culoarea asta mi se potriveşte!”, explica odrasla „câinelui roşu”. Printre desgnerii săi preferaţi se numără Zaldy, Rodarte, Christophe Decarnin sau Rick Owens, nu însă şi John Galliano.