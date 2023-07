Five Finger Death Punch anulează ultimele 3 turnee din Europa, printre care și pe cel de la București

Five Finger Death Punch anulează ultimele 3 turnee din Europa, printre care și cel de la București.

Din pacate starea lui Ivan nu s-a imbunatatit dupa complicatiile avute dupa operatie asa ca doctorii i-au recomandat sa nu cante pana cand va fi total apt sa sustina un concert live.

Asa ca din pacate trupa va anula tot turneul inclusiv showul de la Bucuresti de pe 14 iunie.

Oricat de mult ne-am fi dorit sa-i vedem in premiera in Romania din pacate acest lucru nu este posibil in 2023, menționează organizatorii.