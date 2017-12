Fizicianul şi filosoful francez Bernard d\'Espagnat a cîştigat Templeton Prize

Fizicianul şi filosoful francez Bernard d\'Espagnat a fost desemnat cîştigătorul Templeton Prize, cel mai mare premiu anual acordat unei persoane, pentru opera sa, distincţie care contribuie la afirmarea dimensiunii spirituale a vieţii. The Templeton Foundation a anunţat cîştigătorul acestui premiu, în valoare de 1,42 milioane de dolari, luni, la sediul UNESCO (United Nations Educational Scientific and Cultural Organization) din Paris. Organizatorii au declarat că opera în domeniul fizicii cuantice a lui Bernard d\'Espagnat prezintă o anumită realitate, dincolo de ştiinţă, pe care spiritualitatea şi arta pot să o redea. John Templeton Jr., preşedintele fundaţiei înfiinţate de tatăl său, a declarat în cadrul ceremoniei că ”savantul francez, în vîrstă de 87 de ani, a explorat necunoscutul, a găsit acele deschideri pe care noile descoperiri ştiinţifice ni le oferă sub formă de ştiinţă pură şi răspunsul la întrebările care merg pînă în centrul existenţei şi umanităţii noastre”.

Bernard d\'Espagnat, un fost profesor de fizică în cadrul CERN (Laboratorul European pentru Fizica Particulelor Elementare) din Geneva şi profesor la mai multe universităţi franceze şi americane, prezintă în cărţile sale teoria potrivit căreia fizica cuantică modernă demonstrează faptul că cea mai mică dintre realităţile cunoscute nu poate fi descrisă. Adepţii fizicii clasice, inventată de Isaac Newton, consideră că ei pot să descrie universul prin intermediul legilor naturii pe care le cunosc deja sau pe care le vor descoperi. Dar fizica cuantică demonstrează că cele mai mici dintre particulele cunoscute nu respectă această regulă şi că se comportă în anumite feluri ce nu pot fi determinate şi nici anticipate. D\'Espagnat spune că aceste particule infime ne conduc către o realitate care se află dincolo de ştiinţa empirică. Intuiţia umană, arta, muzica şi spiritualitatea pot să îi conducă pe oameni mai aproape de această realitate, care este atît de misterioasă, încît nu poate fi cunoscută şi nici imaginată. ”Misterul nu reprezintă ceva negativ care trebuie eliminat”, a declarat Bernard d\'Espagnat. ”Dimpotrivă, el reprezintă unul din elementele constitutive ale existenţei”, a concluzionat filosoful francez.

Printre laureaţii ediţiilor precedente ale Templeton Prize se află scriitorul rus Aleksandr Soljeniţîn, evanghelistul american Billy Graham şi Maica Tereza, născută în Albania.